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Во Франции из-за коронавируса на карантин уходят детсады, школы и вузы

Государственный бюджет Франции берет на себя содержание людей, оказавшихся в ситуации частичной безработицы из-за коронавируса, сообщил президент Эммануэль Макрон. Он подчеркнул, что предприятия страны могут перенести уплату налогов и взносов, запланированных на март.

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Макрон обратился к нации
Макрон обратился к нации
Фото: ЕРА

Во Франции из-за коронавируса закрываются все детские сады, школы и университеты. Карантин начинает действовать с 16 марта и до следующего распоряжения. Об этом 12 марта сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. Видеообращение обнародовал Елисейский дворец. 

Он рассказал, что на региональном уровне будет организована система присмотра за детьми, чтобы их родители могли продолжать ходить на работу.

Президент Франции призвал людей старше 70 лет, всех страдающих респираторными заболеваниями, людей с инвалидностью по возможности не покидать свои дома. Обращаясь к нации, Макрон заявил о необходимости ограничить передвижения. Он добавил, что общественный транспорт будет продолжать работу.

Макрон призвал все предприятия по возможности перевести сотрудников на работу из дому. Государство берет на себя содержание людей, оказавшихся в ситуации частичной безработицы из-за коронавируса. Он подчеркнул, что предприятия страны могут перенести уплату налогов и взносов, запланированных на март.

По словам французского президента, для борьбы с коронавирусом будут задействованы студенты-медики и врачи, недавно вышедшие на пенсию. 

Макрон призвал всех французов к солидарности, ответственному поведению и соблюдению мер защиты от заражения и распространения вируса.

Радиостанция  RFI отмечает, что по состоянию на 12 марта на территории страны было зафиксировано 2876 случаев заражения. 61 человек умер, 129 находятся в реанимации.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 13 марта в Китае жертвами коронавируса стали 3176 человек. За сутки от COVID-19 умерли семь человек. Общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Китае достигло 80 813, вылечились и были выписаны 64 111 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 12 марта за пределами Китая зарегистрировано 44 067 случаев инфицирования коронавирусом в 117 странах. Число погибших составляет 1440.

В Украине по состоянию на 12 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом.

Теги: Франция, карантин, школы, вузы, Эммануэль Макрон, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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