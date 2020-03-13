В Индии зарегистрировали первую смерть от коронавируса

От болезни COVID-19, которую вызывает коронавирусная инфекция, в Индии умер 76-летний мужчина. Он стал первой жертвой нового вируса в стране.

В Индии зарегистрировали первую смерть от коронавирусной инфекции – жертвой COVID-19 стал 76-летний мужчина из города Гулбарга на юго-западе страны, пишет издание The Times of India.

Он умер 10 марта, проведенные тесты подтвердили заражение мужчины коронавирусом.

Издание пишет, что индиец вернулся из путешествия по Саудовской Аравии.

По состоянию на 12 марта в Индии зарегистрировано 74 случая заражения коронавирусом. Власти приняли решение закрыть по всей стране школы, колледжи и кинотеатры, а также до 15 апреля приостановили действие всех туристических виз.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 13 марта в Китае жертвами коронавируса стали 3176 человек. За сутки от COVID-19 умерли семь человек. Общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Китае достигло 80 813, вылечились и были выписаны 64 111 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 12 марта за пределами Китая зарегистрировано 44 067 случаев инфицирования коронавирусом в 117 странах. Число погибших составляет 1440.

В Украине по состоянию на 12 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом.