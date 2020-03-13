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Зеленский созывает СНБО из-за коронавируса

Темой заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины является ситуация с безопасностью в стране в связи с коронавирусом, заявила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Темой инициированного Зеленским заседания является ситуация с безопасностью в стране
Темой инициированного Зеленским заседания является ситуация с безопасностью в стране
Фото: president.gov.ua

Совет национальной безопасности и обороны собирается на заседание относительно закрытия границ из-за угрозы коронавируса. Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

"Да, сегодня будет заседание СНБО. Детали заседания будут сообщены после завершения", – сказала она.

По словам Мендель, темой заседания является ситуация с безопасностью в стране.

На когда запланировано заседание, не сообщается.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Кабинет Министров 11 марта ввел карантин по всей Украине, чтобы предотвратить возможное распространение коронавирусной инфекции. Ограничительные меры начали действовать 12 марта и продлятся три недели – до 3 апреля. 

В Украине по состоянию на 12 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом.

Теги: СНБО, граница, Владимир Зеленский, Юлия Мендель, заседание, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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