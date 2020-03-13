Хэнкс показал, как они с женой выглядят после заражения коронавирусом

63-летний голливудский актер Том Хэнкс показал, как они с его 63-летней женой Ритой Уилсон выглядят после заражения коронавирусом. Снимком он поделился в Instagram.
"У нас есть COVID-19, и мы находимся в изоляции, поэтому мы не передаем его никому другому. Есть те, кого это может привести к очень серьезному заболеванию", – написал Хэнкс.
Он отметил, что можно преодолеть болезнь, следуя советам экспертов.
"Помните, что, несмотря на все текущие события, в бейсболе не плачут", – завершил пост актер.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Hello folks. @ritawilson and I want to thank everyone here Down Under who are taking such good care of us. We have Covid-19 and are in isolation so we do not spread it to anyone else. There are those for whom it could lead to a very serious illness. We are taking it one-day-at-a-time. There are things we can all do to get through this by following the advice of experts and taking care of ourselves and each other, no? Remember, despite all the current events, there is no crying in baseball. Hanx
Том Хэнкс 12 марта признался, что у них с женой обнаружили коронавирус.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на начало суток 13 марта в Китае жертвами коронавируса стали 3176 человек. За сутки от COVID-19 умерли семь человек. Общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Китае достигло 80 813, вылечились и были выписаны 64 111 человек.
По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 12 марта за пределами Китая зарегистрировано 44 067 случаев инфицирования коронавирусом в 117 странах. Число погибших составляет 1440.
В Украине по состоянию на 12 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом.