Хэнкс показал, как они с женой выглядят после заражения коронавирусом

Голливудский актер Том Хэнкс заявил, что они с женой, Ритой Уилсон, находятся в изоляции.

Хэнкс: Помните, что, несмотря на все текущие события, в бейсболе не плачут Фото: ritawilson / Instagram

63-летний голливудский актер Том Хэнкс показал, как они с его 63-летней женой Ритой Уилсон выглядят после заражения коронавирусом. Снимком он поделился в Instagram.

"У нас есть COVID-19, и мы находимся в изоляции, поэтому мы не передаем его никому другому. Есть те, кого это может привести к очень серьезному заболеванию", – написал Хэнкс.

Он отметил, что можно преодолеть болезнь, следуя советам экспертов.

"Помните, что, несмотря на все текущие события, в бейсболе не плачут", – завершил пост актер.

Том Хэнкс 12 марта признался, что у них с женой обнаружили коронавирус.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 13 марта в Китае жертвами коронавируса стали 3176 человек. За сутки от COVID-19 умерли семь человек. Общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Китае достигло 80 813, вылечились и были выписаны 64 111 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 12 марта за пределами Китая зарегистрировано 44 067 случаев инфицирования коронавирусом в 117 странах. Число погибших составляет 1440.

В Украине по состоянию на 12 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом.