"Грейхаунд". Вышел трейлер фильма с Хэнксом. Видео
На канале Sony Pictures Entertainment в YouTube разместили трейлер фильма "Грейхаунд". Лента снята по сценарию Тома Хэнкса, который также исполнил главную роль. Режиссер – Аарон Шнайдер. В основе – роман Сесила Скотта Форестера "Добрый пастырь". Действие разворачивается в 1942 году. По сюжету капитану Эрнесту Краузе впервые предстоит командовать эсминцем. Он вместе с союзниками пересекает северную часть Атлантического океана под атакой немецких подводных лодок. Мировая премьера фильма запланирована на 12 июня 2020 года.
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