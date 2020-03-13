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Полузащитник "Челси" Хадсон-Одои заразился коронавирусом, команда самоизолировалась

Команда, тренерский штаб и часть технического персонала английского футбольного клуба "Челси", которые контактировали с заразившимся коронавирусом полузащитником Каллумом Хадсоном-Одои, будут находиться в самоизоляции.

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Сотрудники клуба, которые не контактировали близко с Хадсоном-Одои, вернутся к работе в ближайшие дни
Сотрудники клуба, которые не контактировали близко с Хадсоном-Одои, вернутся к работе в ближайшие дни
Фото: ЕРА

Тест полузащитника английского футбольного клуба "Челси" Каллума Хадсона-Одои на коронавирус дал положительный результат. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В связи с этим сотрудники клуба, контактировавшие с Каллумом, отправлены на карантин. Это касается всей команды, тренерского штаба и части технического персонала

Ожидается, что те, кто не контактировал близко с Хадсоном-Одои, вернутся к работе в ближайшие дни. В понедельник утром у Каллума наблюдались симптомы незначительной простуды, с этого дня в целях предосторожности он не посещал тренировочную базу. Уже вечером тест на коронавирус показал положительный результат.

"Каллум чувствует себя хорошо и ждет с нетерпением возвращения к тренировкам", – говорится в заявлении клуба.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 13 марта в Китае жертвами коронавируса стали 3176 человек. За сутки от COVID-19 умерли семь человек. Общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Китае достигло 80 813, вылечились и были выписаны 64 111 человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 12 марта за пределами Китая зарегистрировано 44 067 случаев инфицирования коронавирусом в 117 странах. Число погибших составляет 1440.

В Украине по состоянию на 12 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом.

Теги: футбол, Англия, Челси, тренер, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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