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В оккупированной Горловке 12 человек инфицированы коронавирусом – Аваков

Если гражданин Украины живет на не подконтрольной Киеву территории Донбасса и имеет там постоянное место регистрации, он не может быть пропущен на подконтрольную украинскому правительству территорию, пока действует карантин, считает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

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Аваков: Мы предлагаем режим ограничений для иностранных граждан 100% по пунктам пропуска
Аваков: Мы предлагаем режим ограничений для иностранных граждан 100% по пунктам пропуска
Фото: mvs.gov.ua

В оккупированной Горловке Донецкой области зафиксировано 12 случаев новой коронавирусной инфекции. Об этом 13 марта во время заседания правительства заявил министр внутренних дел Аресен Аваков, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы предлагаем режим ограничений для иностранных граждан 100% по пунктам пропуска. И предлагаем пропускать граждан, которые имеют регистрацию на неоккупированной территории, чтобы иметь больший контроль. Сейчас мы имеем предварительную информацию о 12 случаях коронавируса, которые распространены в Горловке, поэтому мы должны усилить контроль", – заявил Аваков.

Если гражданин Украины живет на не подконтрольной Киеву территории Донбасса и имеет там постоянное место регистрации, он не может быть пропущен на подконтрольную украинскому правительству территорию, пока действует карантин, считает министр.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Кабинет Министров 11 марта ввел карантин по всей Украине, чтобы предотвратить возможное распространение коронавирусной инфекции. Ограничительные меры начали действовать 12 марта и продлятся три недели – до 3 апреля. 

В Украине по состоянию на 12 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом.

13 марта Совет национальной безопасности и обороны соберется на заседание относительно закрытия границ из-за угрозы коронавируса.

Теги: Украина, Кабинет Министров, Арсен Аваков, Донбасс, Горловка, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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