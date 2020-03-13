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Коронавирус SARS-CoV-2. Минздрав Украины инициирует внеочередное заседание Рады

Министр здравоохранения Украины Илья Емец хочет, чтобы парламент рассмотрел законопроект, который предусматривает "ряд мер" по защите украинцев от распространения коронавируса.

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В Украине коронавирусом инфицировано три человека
В Украине коронавирусом инфицировано три человека
Фото: depositphotos.com

Министр здравоохранения Илья Емец инициирует внеочередное заседание Верховной Рады ради рассмотрения законопроекта о противодействии коронавирусу. Об этом 13 марта проинформировала пресс-служба ведомства в Telegram.

"Мы должны защитить Украину от коронавируса и минимизировать распространение инфекции. Для этого нужно объединиться всем ветвям власти и всем политическим силам. Пришло время действенных мер, поэтому я предлагаю созвать внеочередное заседание Верховной Рады, на котором принять соответствующий закон", – сказал он.

В ведомстве добавили, что этот законопроект предусматривает "ряд мер по защите Украины от противодействия коронавирусной болезни COVID-19".

12 марта заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко говорил, что Минздрав инициирует законопроект, согласно которому органы местной власти смогут проводить без тендерных процедур закупки аппаратов вентиляции легких и других товаров для борьбы с коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Кабинет Министров 11 марта ввел карантин по всей Украине, чтобы предотвратить возможное распространение коронавирусной инфекции. Ограничительные меры начали действовать 12 марта и продлятся три недели – до 3 апреля. 

В Украине по состоянию на 12 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом.

13 марта Совет национальной безопасности и обороны соберется на заседание относительно закрытия границ из-за угрозы коронавируса.

Теги: Украина, Кабинет Министров, угрозы, карантин, парламент, законопроект, болезнь, Минздрав, инфекция, заседание, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Илья Емец, коронавирус
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