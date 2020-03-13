Во Львове с подозрением на коронавирус госпитализировали украинца

Житель города Каменка-Бугская, которого госпитализировали с подозрением на коронавирус, недавно посещал Италию.

12 марта во Львове с подозрением на коронавирус был госпитализирован житель области. Об этом 13 марта проинформировала пресс-служба Каменко-Бугского горсовета.

Мужчина обратился к семейному доктору с симптомами острой респираторной болезни. Он рассказал, что недавно вернулся из Италии.

"Учитывая чрезвычайную эпидемиологическую ситуацию в мире, вызванную коронавирусом COVID-19, больного госпитализировали специализированным медицинским транспортом во Львов для обследования и установления диагноза", – рассказали в пресс-службе.

Для уменьшения риска возможного распространения инфекции, комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Каменка-Бугской райгосадминистрации на внеочередном заседании приняла решение временно приостановить работу рынков в городе Каменка-Бугская и поселках Добротвор и Новый Ярычев.

В горсовете призвали жителей района ограничить посещения мест массового скопления людей, соблюдать правила личной гигиены и сохранять спокойствие.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса SARS-CoV-2 пандемией.

11 марта Кабмин Украины ввел карантин в учебных заведениях страны и ограничил проведение массовых мероприятий, а также прекратил авиасообщение с Италией и закрыл 75% пунктов пропуска на границе.

По данным американского Института Джона Хопкинса, к 13 марта общее число зараженных достигло 135 тыс., количество жертв приблизилось к 5 тыс. человек.

В Украине по состоянию на 12 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом.