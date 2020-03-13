Кухар узнала о карантине в Украине по пути в Таиланд

Прима-балерина Екатерина Кухар узнала об отмене спектаклей в Национальной опере Украины в связи с введением карантина, находясь в небе над Объединенными Арабскими Эмиратами. Вместе с мужем Александром Стояновым она отправилась в отпуск в Таиланд.

Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар на своей странице в Facebook поделилась фотографиями отпуска в Таиланде.

"После четырехмесячного всемирного тура и более 100 спектаклей мы с мужем (Александр Стоянов – супруг и партнер балерины по сцене. – "ГОРДОН") заслужили райский отдых", – написала Кухар 12 марта.

О том, что в Украине в этот день введен карантин в связи с распространением коронавируса, балерина узнала, находясь в небе над Объединенными Арабскими Эмиратами.

Фото: Aleksandr Stoyanov / Facebook



"Не успели долететь, как узнали, что все спектакли в Национальной опере Украины отменены до 3 апреля в связи с карантином. Моя долгожданная "Джульетта" переносится на неопределенный период", – сообщила Кухар.

Екатерина Кухар – прима-балерина Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко. В марте 2018 года ей присвоили звание народной артистки Украины. Кухар замужем за артистом балета Александром Стояновым. У пары двое детей: дочь Анастасия и сын Тимур.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

По состоянию на начало суток 13 марта в Китае от коронавируса умерло 3176 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 80 813.

По данным ВОЗ, по состоянию на 12 марта за пределами Китая зарегистрировано 44 076 случаев инфицирования в 117 странах, 1440 человека умерли.

11 марта Кабмин ввел карантин в учебных заведениях страны и ограничил проведение массовых мероприятий, а также прекратил авиасообщение с Италией и закрыл 75% пунктов пропуска на границе.

В Украине по состоянию на 12 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом.

Издание "ГОРДОН" подготовило инструкцию, в которой описано, что делать, если заподозрили у себя симптомы заражения коронавирусом.