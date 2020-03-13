Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
14 марта, 2020
 
Новости

Кухар узнала о карантине в Украине по пути в Таиланд

Прима-балерина Екатерина Кухар узнала об отмене спектаклей в Национальной опере Украины в связи с введением карантина, находясь в небе над Объединенными Арабскими Эмиратами. Вместе с мужем Александром Стояновым она отправилась в отпуск в Таиланд.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинская прима-балерина Кухар отдыхает в Таиланде
Украинская прима-балерина Кухар отдыхает в Таиланде
Фото: Kateryna Kukhar / Facebook

Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар на своей странице в Facebook поделилась фотографиями отпуска в Таиланде.

"После четырехмесячного всемирного тура и более 100 спектаклей мы с мужем (Александр Стоянов – супруг и партнер балерины по сцене. – "ГОРДОН") заслужили райский отдых", – написала Кухар 12 марта.

О том, что в Украине в этот день введен карантин в связи с распространением коронавируса, балерина узнала, находясь в небе над Объединенными Арабскими Эмиратами.

Фото: Aleksandr Stoyanov / Facebook
Фото: Aleksandr Stoyanov / Facebook

"Не успели долететь, как узнали, что все спектакли в Национальной опере Украины отменены до 3 апреля в связи с карантином. Моя долгожданная "Джульетта" переносится на неопределенный период", – сообщила Кухар.

https://www.facebook.com/kukhar.kateryna/posts/1445014669012784

Екатерина Кухар – прима-балерина Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко. В марте 2018 года ей присвоили звание народной артистки Украины. Кухар замужем за артистом балета Александром Стояновым. У пары двое детей: дочь Анастасия и сын Тимур.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

По состоянию на начало суток 13 марта в Китае от коронавируса умерло 3176 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 80 813.

 По данным ВОЗ, по состоянию на 12 марта за пределами Китая зарегистрировано 44 076 случаев инфицирования в 117 странах, 1440 человека умерли.

11 марта Кабмин ввел карантин в учебных заведениях страны и ограничил проведение массовых мероприятий, а также прекратил авиасообщение с Италией и закрыл 75% пунктов пропуска на границе.

В Украине по состоянию на 12 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом.

Издание "ГОРДОН" подготовило инструкцию, в которой описано, что делать, если заподозрили у себя симптомы заражения коронавирусом.

Теги: Таиланд, Екатерина Кухар, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Коронавирус SARS-CoV-2. В Украине объявлен карантин. Что это значит и как изменится жизнь граждан. Главное
  Коронавирус SARS-CoV-2. В Украине объявлен карантин. Что это значит и как изменится жизнь граждан. Главное
Наталия ДВАЛИ
  Что делать, если подозреваете у себя коронавирус. Инструкция
  Что делать, если подозреваете у себя коронавирус. Инструкция
Записки бывшего подполковника КГБ: "Литературная группа" 5-го управления Комитета госбезопасности
Записки бывшего подполковника КГБ: "Литературная группа" 5-го управления Комитета госбезопасности
Владимир ПОПОВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS