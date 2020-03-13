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Резервный банк Нью-Йорка планирует потратить $1,5 трлн на борьбу с обвалом рынков из-за коронавируса

12 марта крупнейшие фондовые индексы США обвалились более чем на 7%. Федеральный резервный банк Нью-Йорка объявил о планах потратить $1,5 трлн для урегулирования ситуации.

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12 марта крупнейшие фондовые индексы США обвалились более чем на 7%
12 марта крупнейшие фондовые индексы США обвалились более чем на 7%
Фото: EPA

Федеральный резервный банк Нью-Йорка объявил о планах потратить $1,5 трлн на противодействие панике на фондовом рынке, которую вызвал коронавирус. Об этом говорится в официальном объявлении банка, опубликованном 12 марта.

Решение принято в связи с рекордным падением акций в четверг, 12 марта, когда крупнейшие фондовые индексы США обвалились более чем на 7%.

"Эти изменения вносятся для устранения весьма необычных сбоев на рынках казначейского финансирования, связанных со вспышкой коронавируса", – говорится в сообщении.

Обвал на рынках США был спровоцирован запретом президента США Дональда Трампа на авиаперевозки с 26 европейскими странами. Ограничения также коснулись большинства иностранцев, которые побывали в странах Шенгенской зоны в течение 14 дней перед поездкой в Америку. Трамп объяснил свое решение тем, что хочет сдержать распространение вируса по США. Запрет вступил в силу в полночь 13 марта. До этого Трамп запретил въезд иностранцам, посетившим Китай и Иран.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса SARS-CoV-2 пандемией.

По данным американского Института Джона Хопкинса, к 13 марта общее число зараженных достигло 135 тыс., количество жертв приблизилось к 5 тыс. человек.

Теги: США, фондовый рынок, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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