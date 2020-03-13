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Члены избиркомов 179-го округа в Харьковской области заявили, что боятся коронавируса и ждут отмены выборов

На 15 марта в округе №179 в Харьковской области запланированы промежуточные выборы в Верховную Раду. Члены комиссий заявили, что надеются на их отмену из-за объявленного в стране карантина.

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KharkivToday пообщался с несколькими членами комиссий, но своих фамилий они не назвали
KharkivToday пообщался с несколькими членами комиссий, но своих фамилий они не назвали
Фото: depositphotos.com

Члены избирательных комиссий в 179-м округе Харьковской области заявили изданию KharkivToday, что надеются на отмену назначенных на 15 марта промежуточных выборов в парламент.

12 марта Центральная избирательная комиссия провела заседание, на котором посоветовала членам комиссий измерять температуру и надеть маски, выборы ЦИК не отменяет. KharkivToday пообщался с несколькими членами комиссий, но своих фамилий они не назвали.

"Закрыты все школы, все вузы, все учебные заведения – все закрыто. У нас даже родительское собрание запретили проводить в классе. Непонятно, кто придет и с какой целью на участки. Есть проблема. Это мое личное мнение. Я звонила главе комиссии, спрашивала, будем ли собираться, обсуждать эту тему, но она сказала, что все в силе, бюллетени в пятницу будут выдавать, их надо забирать и считать", – заявила член комиссии в Краснограде Наталья.

Член того же избиркома Виталий также сказал, что опасается заражения.

"У меня ребенок школьного возраста, страшновато. Всем стремновато, должен сказать. Я был на работе, как раз начали только объяснять все угрозы. В пятницу у нас мероприятия назначены, будем, надеюсь, обсуждать", – сказал он.

"Никто и ничего не знает, а мы будем работать. Есть опасения, мало ли что может случиться. Пока нам ничего не рассказывали – ни о средствах защиты, ни о чем", – заявила изданию член комиссии N630533 Анна.

Ее коллега Ирина тоже выступает за отмену выборов.

"Вообще-то боимся. Боюсь заболеть. Не зря закрыли все учебные заведения не только у нас, в Краснограде, но и в Харькове. И вообще сказали детям по возможности никуда не ходить, дома сидеть. Я вообще думала, что отменят эти выборы. Так многие мои коллеги думали", – подчеркнула она.

ЦИК соберется на очередное заседание в 14.30 в пятницу, но в опубликованной на сайте повестке нет вопроса об отмене выборов.

Промежуточные выборы в Верховную Раду в округе №179 запланированы на 15 марта в связи с досрочным прекращением полномочий народного депутата от "Слуги народа" Алексея Кучера: он 6 ноября 2019 года возглавил Харьковскую облгосадминистрацию.

Теги: выборы, ЦИК, Харьковская область, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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