Европейский фондовой рынок пережил "худший день в истории"

Индексы европейских фондовых рынков обрушились более чем на 10%. Как отмечает CNN, частично на это повлияло решение президента США Дональда Трампа закрыть авиасообщение с Европой.

Европейский индекс Stoxx 600 упал на 11%, немецкий DAX и французский CAC 40 упали более чем на 12% Фото: depositphotos.com

12 марта европейские рынки пережили "худший день в истории" на фоне опасений по поводу экономических последствий от пандемии коронавируса и мер, принятых Европейским центробанком для смягчения последствий кризиса, сообщает CNN Business.

Как отмечает телеканал, центробанк решил увеличить объем покупки облигаций на €120 млрд, однако не снизил базовую ставку до отрицательного значения, чего ожидали инвесторы. Кроме того, влияние на фондовые рынки в Европе оказало решение президента США Дональда Трампа о прекращении прямого авиасообщения с Европой на 30 дней.

В результате европейский индекс Stoxx 600 упал на 11%, немецкий DAX и французский CAC 40 упали более чем на 12%.

Вечером 11 марта Трамп заявил о введении запрета на авиаперевозки из 26 европейских стран. Ограничения также коснутся большинства иностранцев, которые побывали в странах Шенгенской зоны в течение 14 дней перед поездкой в Америку. Он объяснил свое решение тем, что хочет сдержать распространение вируса по США. Запрет вступит в силу в полночь 13 марта. До этого Трамп запретил въезд иностранцам, посетившим Китай и Иран.

12 марта это решение спровоцировало обвал фондового рынка США.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса SARS-CoV-2 пандемией.

По данным американского Института Джона Хопкинса, к 13 марта общее число зараженных достигло 135 тыс., количество жертв приблизилось к 5 тыс. человек.