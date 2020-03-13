УЕФА перенес все матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов на следующей неделе

На следующей неделе не состоятся все поединки турниров УЕФА из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2, в том числе отложен поединок 1/8 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Вольфсбургом".

УЕФА на своем официальном сайте сообщил, что все матчи турниров под эгидой организации на следующей неделе перенесены из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.

В перечень турниров, матчи которых перенесены, входят Лига чемпионов, Лига Европы и Юношеская лига УЕФА.

В том числе перенесен ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между донецким "Шахтером" и немецким "Вольфсбургом", который должен был пройти в Харькове 19 марта.

Также вовремя не состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Решение о том, когда состоятся перенесенные матчи, будет принято позже.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 13 марта в Китае жертвами коронавируса стали 3176 человек. За сутки от COVID-19 умерли семь человек. Общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Китае достигло 80 813, вылечились и были выписаны 64 111 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 12 марта за пределами Китая зарегистрировано 44 067 случаев инфицирования коронавирусом в 117 странах. Число погибших составляет 1440.