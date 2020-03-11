Матч Кубка Федерации по теннису между Японией и Украиной должен был пройти 17–18 апреля в Японии.

Матч Кубка Федерации по теннису Япония – Украина перенесен на неопределенный срок из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2, пишет Федерация тенниса Украины на странице в Facebook.

Кроме матча Япония – Украина, перенесены и остальные игры плей-офф турнира, которые должны были пройти в восьми странах мира.

Также в запланированные сроки не состоится финал Кубка Федерации, который должен был пройти с 14-го по 19 апреля в столице Венгрии Будапеште.

Когда будут сыграны матчи Кубка Федерации по теннису, не сообщается. "Все зависит от того, как будет развиваться ситуация в мире", – пишет ФТУ.

Украина должна была сыграть с Японией в гостях 17–18 апреля.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По состоянию на начало суток 11 марта в Китае от коронавируса умерло 3158 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 80 778.

По данным ВОЗ, по состоянию на 10 марта за пределами Китая зарегистрировано 32 778 случаев инфицирования в 109 странах, 872 человека умерли.