В Эстонии ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса

В Эстонии ввели ряд ограничений, связанных с распространением коронавируса в мире. В частности, запрещены почти все массовые мероприятия, а на границе введен санитарный контроль.

Чрезвычайная ситуация в Эстонии объявлена до 1 мая 2020 года Фото: EPA

Правительство Эстонии объявило чрезвычайное положение в связи с пандемическим распространением коронавируса. Об этом сообщает сайт правительства Эстонии.

В рамках чрезвычайного положения с 16 марта школы должны будут приостановить обычное обучение и перейти на дистанционное и домашнее.

В пунктах пересечения границы будет введен санитарный контроль с целью выявления у людей симптомов вызванного коронавирусом заболевания. Такой же контроль будет введен в аэропортах и портах.

Кроме того, морские круизы по маршруту Таллинн – Стокгольм – Таллинн будут приостановлены.

Граждане, прибывшие в Эстонию из стран зоны риска (Китайская Народная Республика, Италия, Иран, Южная Корея, ряд регионов Франции и федеральных земель Германии, австрийский Тироль, Япония, Сингапур и Мадрид, Каталония и Страна Басков в Испании) должны будут находиться на карантине в течение двух недель.

Музеи и кинотеатры будут закрыты для посетителей до 1 мая. Также запрещены выступления, концерты, конференции и спортивные соревнования.

В стране введут запрет на посещение учреждений социального обеспечения, больниц и мест содержания под стражей.

Чрезвычайная ситуация объявлена до 1 мая 2020 года.

По данным на 13 марта, в Эстонии заразился коронавирусом 41 человек, сообщает ERR.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 13 марта в Китае жертвами коронавируса стали 3176 человек. За сутки от COVID-19 умерли семь человек. Общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Китае достигло 80 813, вылечились и были выписаны 64 111 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 12 марта за пределами Китая зарегистрировано 44 067 случаев инфицирования коронавирусом в 117 странах. Число погибших составляет 1440.