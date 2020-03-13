В Радомышле изолированы 22 человека, контактировавшие с заразившейся коронавирусом женщиной

Люди, которые контактировали с 71-летней жительницей Радомышля Житомирской области, заразившейся коронавирусом, добровольно отправились в самоизоляцию. Об этом сообщил глава Радомышльской райгосадминистрации Виктор Пулковский.

Контактировавшие с женщиной согласились на самоизоляцию Фото: ЕРА

В Радомышле Житомирской области изолированы 22 человека, которые контактировали с заразившейся коронавирусом женщиной. Об этом 12 марта в комментарии hromadske сообщил глава Радомышльской райгосадминистрации Виктор Пулковский.

"Тот круг людей, непосредственно контактировавших, – эти люди изолированы и находятся под наблюдением врачей дома", – отметил он.

По словам чиновника, все они согласились на самоизоляцию добровольно. При этом двое из них – жители Киева.

Он добавил, что ранее озвученная информация о посещении женщиной церкви не подтверждена. Этот факт устанавливается.

1 марта 71-летняя женщина вернулась из Польши, затем гостила у родных во Львове. 3 марта почувствовала себя плохо, но к медикам не обращалась. Ее госпитализировали только утром 12 марта. Врачи обнаружили осложнения – воспаление легких.

Сегодня состояние заболевшей ухудшилось, ее подключали к аппарату искусственного дыхания. Позже ее состояние стабилизировалось.

12 марта стало известно о двух новых случаях коронавируса SARS-CoV-2 в Украине – в Житомирской и Черновицкой областях. Всего в стране теперь трое инфицированных.

Кабинет Министров 11 марта ввел карантин по всей Украине, чтобы предотвратить возможное распространение коронавирусной инфекции. Ограничительные меры начали действовать 12 марта и продлятся три недели – до 3 апреля 2020 года.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса SARS-CoV-2 пандемией.