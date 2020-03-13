Разумков допустил проведение внеочередного заседания Рады по коронавирусу на следующей неделе

Сегодня министр здравоохранения Украины Илья Емец инициировал внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения законопроекта о противодействии коронавирусу. По словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, речь может идти об изменениях в госбюджет или изменениях в трудовое законодательство, связанных с режимом карантина.

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков допустил проведение внеочередного заседания парламента по противодействию коронавирусу на следующей неделе. Об этом он заявил сегодня на брифинге, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Сегодня министр здравоохранения Украины Илья Емец инициировал внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения законопроекта о коронавирусе. "Мы должны защитить Украину от коронавируса и минимизировать распространение инфекции. Для этого нужно объединиться всем ветвям власти и всем политическим силам. Пришло время действенных мер, поэтому я предлагаю созвать внеочередное заседание Верховной Рады, на котором принять соответствующий закон", – сказал он.

По словам Разумкова, такое решение может быть принято тремя способами: либо после сбора подписей 150 народных депутатов, либо по обращению президента, либо по решению согласительного совета ВР.

"Скорее всего, соберется внеочередное заседание, которое будет связано с неотложными действиями и другими вызовами, которые также появляются", – заявил он.

Говоря о возможных принятых законодательных инициативах, Разумков отметил, что речь может идти об изменениях в госбюджет, изменениях в трудовое законодательство, связанных с режимом карантина.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Кабинет Министров 11 марта ввел карантин по всей Украине, чтобы предотвратить возможное распространение коронавирусной инфекции. Ограничительные меры начали действовать 12 марта и продлятся три недели – до 3 апреля.

В Украине по состоянию на 12 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом.

13 марта Совет национальной безопасности и обороны соберется на заседание относительно закрытия границ из-за угрозы коронавируса.