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Бацман: Конспирологи не верят в существование коронавируса, паникеры считают, что умрет пол земного шара. Истина посередине

Украинцам нужно делать сознательный выбор между здоровьем и привычным образом жизни, при этом карантин – абсолютно логичная мера, заявила главред издания "ГОРДОН" Алеся Бацман.

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Алеся Бацман: Мы должны сегодня выбрать здоровье или кошелек. Мне кажется, что нужно выбирать здоровье
Алеся Бацман: Мы должны сегодня выбрать – здоровье или кошелек. Мне кажется, что нужно выбирать здоровье
Скриншот: ТСН / YouTube

В теме о пандемии нового коронавируса определяющей является информационная работа с обществом, заявила в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" 12 марта главред издания "ГОРДОН" Алеся Бацман.

"Наше общество сегодня разделилось на две большие категории. Первую категорию людей можно назвать конспирологами. Они вообще не верят в то, что есть какой-либо коронавирус, они считают, что это все придумала мировая закулиса, мировое какое-то правительство, которое делает это только для того, чтобы обанкротить большие корпорации и по дешевке скупить полмира. Вторая группа людей – это паникеры, это те, кто считает, что коронавирус везде, что нужно не просто сесть на карантин, а надевать маску даже в квартире, что умрет пол земного шара и Украина и власть украинская ничего не сможет с этим сделать, потому что весь мир вообще не сможет ничего с этим сделать. Нужно говорить о том, что истина, как обычно, посередине. Не правы ни те, ни другие", – подчеркнула журналистка.

Она призвала украинцев сознательно подойти к вопросу ограничений на время угрозы распространения вируса.

"Карантин – это правильная и абсолютно логичная мера, которая введена сегодня, и карантин это не только ответственность власти, карантин – это ответственность в том числе украинских граждан. И это в первую очередь ответственность нас с вами. Почему? Потому что когда мы сидим на карантине, теряет экономика, теряет наш с вами комфорт, мы теряем какие-то вещи, к которым мы привыкли. И нам кажется – почему это нужно делать? Вот еще же в Украине вообще этого нет, зачем мы будем чем-то жертвовать? Но здесь мы должны выбирать, на чаше весов у каждого украинского гражданина – здоровье (свое, детей, родителей) или же кошелек и удобство. И мы должны сегодня выбрать – здоровье или кошелек. Мне кажется, что нужно выбирать здоровье, потому что если будет у нас здоровье, то деньги можно заработать", – заявила Бацман.

Журналистка подчеркнула, что защитить здоровье и спасти жизнь могут простые вещи.

"Очень важно иметь всем нам инструкцию, что делать человеку, если он видит, что заболел, если у него есть симптомы: высокая температура, сухой кашель и так далее. Ни в коем случае не надо бежать в больницу, тем самым распространяя возможную болезнь и заражая по пути всех кого можно, и сидя в очереди. Нужно сесть на самоизоляцию и прежде всего позвонить своему семейному доктору. Но не у всех есть контракт, не все это сделали, поэтому, если у вас нет или вы не можете дозвониться, нужно позвонить в 103. После общения к вам приезжает "скорая", сейчас на это "скорые" приезжают. После того как врачи "скорой" обследуют человека, они принимают решение – нужно ли его класть в инфекционную больницу. И уже там будут взяты образцы, чтобы взять эти анализы, и тогда человек уже лечится", – объяснила она.

Главред "ГОРДОНа" рассказала, что карантин позволяет системе здравоохранения справиться с потоком пациентов.

"Карантин помогает минимизировать количество одновременно заболевших. Для чего? Для того чтобы система здравоохранения... А у нас она, конечно, не сравнима ни с Италией, ни с Францией, ни с США, понятно, что мы должны ее улучшать и сейчас это не самая сильная структура. ...Чтобы система здравоохранения смогла справиться с одновременным количеством заболевших. И чтобы не было "свечи", когда – условно – те же аппараты ИВЛ понадобятся, не дай бог, кому-то, чтобы этих людей было, условно говоря, два, а не 200, и чтобы их спасли. Вот для этого нужен карантин. Плюс опять же важная история: если есть заболевший, подтвержден случай, после этого начинается эпидемиологическое расследование: он рассказывает, где он был вчера, с кем общался. И если у нас нет карантина, то он рассказывает: позавчера я был на концерте таком-то, вчера был на конференции, где было 500 человек, а до этого я был еще в каком-то публичном большом месте. И как дальше ты узнаешь, что с этими людьми делать? Если у нас карантин, то это совсем другая история", – сказала журналистка.

ВИДЕО
Фото: Алеся Бацман / YouTube

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Кабинет Министров 11 марта ввел карантин по всей Украине, чтобы предотвратить возможное распространение коронавирусной инфекции. Ограничительные меры начали действовать 12 марта и продлятся три недели – до 3 апреля.

В Украине по состоянию на 12 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом.

13 марта Совет национальной безопасности и обороны соберется на заседание относительно закрытия границ из-за угрозы коронавируса.

Теги: здоровье, эпидемия, карантин, Алеся Бацман, инфекция, больницы, врачи, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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