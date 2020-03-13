Украинку, которая заразилась коронавирусом в Италии, выписали из больницы

26-летняя украинка лечилась от коронавируса в итальянском Неаполе, отметили в Министерстве иностранных дел Украины.

Коронавирусом в мире заболело более 135 тыс. человек Фото: ЕРА

Гражданку Украины, которая заразилась коронавирусом в Италии, выписали из больницы. Об этом 13 марта сообщается на странице "Коронавирус в мире – оперативно от МИД" в Twitter, которую создало Министерство иностранных дел Украины.

"Гражданку Украины, которая ранее заразилась в Италии коронавирусом и лечилась в Неаполе, выписали из больницы. Об этом сообщило Генеральное консульство Украины в Неаполе", – говорится в сообщении.

Громадянку України, яка раніше захворіла в Італії на коронавірус та лікувалася в Неаполі, виписали з лікарні. Про це повідомило Генеральне консульство України у Неаполі. — Коронавірус у світі - оперативно від * МЗС (@UA_MFA_Info) March 13, 2020

Коронавирус у украинки в Италии официально подтвердили 28 февраля. Известно, что 26-летняя женщина заболела после посещения города Кремона, который находится в области Ломбардия.

12 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что, кроме этой гражданки, вне Украины коронавирусом заразилось четыре украинца в Японии, их также уже выписали их больницы.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса SARS-CoV-2 пандемией.

По данным американского Института Джона Хопкинса, к 13 марта общее число зараженных достигло 135 тыс., количество жертв приблизилось к 5 тыс. человек.