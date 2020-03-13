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Украинку, которая заразилась коронавирусом в Италии, выписали из больницы

26-летняя украинка лечилась от коронавируса в итальянском Неаполе, отметили в Министерстве иностранных дел Украины.

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Коронавирусом в мире заболело более 135 тыс. человек
Коронавирусом в мире заболело более 135 тыс. человек
Фото: ЕРА

Гражданку Украины, которая заразилась коронавирусом в Италии, выписали из больницы. Об этом 13 марта сообщается на странице "Коронавирус в мире – оперативно от МИД" в Twitter, которую создало Министерство иностранных дел Украины.

"Гражданку Украины, которая ранее заразилась в Италии коронавирусом и лечилась в Неаполе, выписали из больницы. Об этом сообщило Генеральное консульство Украины в Неаполе", – говорится в сообщении.

Коронавирус у украинки в Италии официально подтвердили 28 февраля. Известно, что 26-летняя женщина заболела после посещения города Кремона, который находится в области Ломбардия.

12 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что, кроме этой гражданки, вне Украины коронавирусом заразилось четыре украинца в Японии, их также уже выписали их больницы.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса SARS-CoV-2 пандемией.

По данным американского Института Джона Хопкинса, к 13 марта общее число зараженных достигло 135 тыс., количество жертв приблизилось к 5 тыс. человек.

Теги: Украина, МИД, Италия, больница, Неаполь, консульство Украины, больницы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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