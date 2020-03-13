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Греция будет делать дезинфицирующие средства из конфискованного алкоголя

На таможенных складах в Греции находится около 155 т конфискованного алкоголя. Власти страны ищут производителей, которые будут делать из него санитайзеры.

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Фото: EPA

Власти Греции намерены переработать конфискованный контрабандный алкоголь в дезинфицирующие средства, на которые наблюдается повышенный спрос в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

На таможенных складах в Греции находится около 155 т конфискованного алкоголя, и сейчас власти пытаются найти производителей, которые займутся его переработкой.

Представитель таможни сказал агентству, что решение принято вовремя, так как в Греции "ощущается нехватка чистого спирта из-за общего дефицита антисептических гелей".

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Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса SARS-CoV-2 пандемией.

По данным американского Института Джона Хопкинса, к 13 марта общее число зараженных достигло 135 тыс., количество жертв приблизилось к 5 тыс. человек.

ВОЗ рекомендует чаще мыть или обрабатывать руки спиртосодержащим антисептиком, чтобы избежать заражения.

Теги: Греция, ВОЗ, спирт, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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