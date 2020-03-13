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14 марта, 2020
 
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Коронавирус SARS-CoV-2. Украинские артисты, спортсмены и бизнесмены приняли участие в съемках ролика для Минздрава

Министерство здравоохранения пригласило украинских артистов Потапа, Mоnatik, Jerry Heil, Michelle Andrade, Павла Зиброва, Дмитрия Шурова, группу "Время и Стекло", шеф-повара Евгения Клопотенко, ведущую Машу Ефросинину, киевского бизнесмена Гарика Корогодского и чемпиона Олимпийских игр по прыжкам в высоту Сергея Бубку принять участие в съемках ролика о способах защиты от коронавируса.

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Jerry Heil приняла участие в съемках ролика для Минздрава
Jerry Heil приняла участие в съемках ролика для Минздрава
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Украинские артисты, спортсмены, ведущие и бизнесмены приняли участие в съемках информационного ролика, рассказывающего о способах индивидуальной защиты от заражения коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Украины. 

Участниками информационного ролика стали Потап, Monatik, Jerry Heil, Michelle Andrade, Павел Зибров, Дмитрий Шуров и группа "Время и Стекло". Также на съемочную площадку были приглашены киевский бизнесмен Гарик Корогодский, ведущая Маша Ефросинина и шеф-повар Евгений Клопотенко. 

В заявлении пресс-службы ведомства говорится, что участие в съемках приняли министр зравоохранения Илья Емец и его заместитель, главный государственный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

На своем примере участники съемок подемонстрировали способы защиты от коронавируса, среди которых обеззараживание рук с помощью спиртосодержащего антиспетика, использование бесконтактных способов оплаты и дезинфикация гаджетов влажными салфетками.

В заявлении ведомства подчеркивается, что ролик с участием украинских артистов является частью информационной кампании министерства против распространения COVID-19. Дата выхода информационного видео с участием медийных персон не уточняется. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По состоянию на начало суток 13 марта в Китае от коронавируса умерло 3176 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 80 813.

По данным ВОЗ, по состоянию на 12 марта за пределами Китая зарегистрировано 44 067 случаев инфицирования в 117 странах, 1440 человека умерли.

11 марта Кабмин ввел карантин в учебных заведениях страны и ограничил проведение массовых мероприятий, а также прекратил авиасообщение с Италией и закрыл 75% пунктов пропуска на границе.

В Украине по состоянию на 12 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом.

Издание "ГОРДОН" подготовило инструкцию, в которой описано, что делать, если заподозрили у себя симптомы заражения коронавирусом.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, Сергей Бубка, Гарик Корогодский, Дмитрий Шуров, Павел Зибров, Время и Стекло, Потап, Monatik, Michelle Andrade, Маша Ефросинина, Jerry Heil, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, Илья Емец, коронавирус
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