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Одесская область из-за коронавируса получит улучшенные автомобили скорой помощи

Чтобы выполнить заказ Одесской области на поставку "скорых", "ВиДи Юникомерс" предложила заказчику поставить 85 автомобилей, заменив оборудования на аналоги с лучшими характеристиками, которые полностью соответствуют установленным заказчиком требованиям, сообщили в пресс-службе компании.

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Перечень оборудования и цена договора остаются неизменными
Перечень оборудования и цена договора остаются неизменными
Фото: пресс-служба "ВиДи Юникомерс"

Компания "ВиДи Юникомерс", которая победила в тендере на поставку 85 автомобилей скорой помощи для Одесского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, была вынуждена заменить некоторое оборудование в машинах на лучшее, из-за задержек в поставке со стороны субподрядчиков, вызванных коронавирусом.

"Задержка была вызвана вспышкой эпидемии коронавируса (COVID-19), которая, как известно, повлияла на поставку промышленных и потребительских товаров из Китая, а также производственные цепочки в большинстве стран мира", – сообщила пресс-служба компании.

Чтобы выполнить заказ Одесской области на поставку "скорых", "ВиДи Юникомерс" предложила заказчику поставить 85 автомобилей, заменив оборудование на аналоги с лучшими характеристиками, которые полностью соответствуют установленным заказчиком требованиям. 

"В частности, вместо ряда элементов китайского производства будут установлены аналоги корейских, турецких и европейских производителей. В отдельных случаях речь идет о значительном улучшении уровня оборудования, что обеспечит более удобные условия работы медперсонала и больший комфорт при транспортировке пациентов", – отметили в пресс-службе.

Сам перечень оборудования и цена договора остаются неизменными.

При этом компания намерена обратиться в правоохранительные органы с целью выявления авторов и заказчиков фейковых публикаций о том, что "ВиДи Юникомерс" якобы не выполнит договор или откажется от его выполнения.

"ООО "ВиДи Юникомерс" публично обращается к прокуратуре Одесской области с просьбой опровергнуть распространенную неправдивую информацию в части, которую сообщил якобы "источник" в ведомстве", – добавили в пресс-службе, подчеркнув, что все предложенные замены оборудования сделаны в полном соответствии с требованиями действующего законодательства и в соответствии с предусмотренными в таких случаях процедурами. 

"Согласно п. 3 ч. 4 закона Украины "О публичных закупках" условия договора о закупке не могут изменяться после его подписания до выполнения обязательств сторонами в полном объеме, кроме случаев улучшения качества предмета закупки при условии, что такое улучшение не приведет к увеличению суммы, определенной в договоре. Имеющиеся документы подтверждают лучшие технические параметры оборудования, которое устанавливается на замену определенному в предыдущей спецификации, и о его соответствии требованиям заказчика. А значит, Одесская область получит 85 автомобилей скорой помощи с медицинским оборудованием улучшенных характеристик без дополнительных затрат из бюджета", – резюмировали в "ВиДи Юникомерс".

Теги: Одесса, медицина, автомобили, Одесская область, скорая помощь, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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