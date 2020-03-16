Кернес: Я против закрытия метро и закрывать его не собираюсь

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости закрыть метрополитены в Украине в рамках борьбы с распространением коронавируса. По мнению харьковского городского головы Геннадия Кернеса, в городе, где нет случаев заболевания, такая мера необоснованна.

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил в комментарии "Украинской правде" вечером 16 марта, что не будет выполнять распоряжение президента Владимира Зеленского о закрытии метрополитена на время карантина.

"Я против закрытия метро и закрывать его не собираюсь. Метро пользуются все категории льготников. Считаю абсолютно необоснованным такое решение для города, где не зафиксирован ни один случай заболевания. Люди должны как-то ездить на работу и передвигаться", – сказал Кернес.

Метрополитены действуют в трех городах Украины – Киеве, Харькове и Днепре.

Зеленский сегодня поручил Кабинету Министров остановить работу всех метрополитенов с 18 марта в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено пять случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.