Зеленский заявил, что Верховная Рада не должна прекращать пленарные заседания в период карантина

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против планов Верховной Рады отменить пленарные заседания на период вспышки коронавируса. Об этом он сказал в видеообращении, которое размещено на странице Офиса президента в Facebook.
Он отметил, что именно сейчас работа парламента очень важна.
"По моему мнению, изменение плана работы Верховной Рады недопустимо. Сейчас, в ситуации мировой пандемии и угрозы глобального финансового кризиса, парламент Украины должен принимать жизненно важные для экономики законы, внедрять налоговую, земельную, трудовую реформы, назначить министров экономики и энергетики, генерального прокурора Украины. Быстрые реформы – это скорая помощь для экономики. Без них – экономическая кома", – заявил Зеленский.
16 марта на заседании согласительного совета депутатских фракций и групп спикер Рады Дмитрий Разумков сообщил, что пленарные заседания, намеченные на 17–20 марта и 31 марта – 3 апреля, не состоятся из-за эпидситуации в стране. Депутаты переходят в режим работы в комитетах, сказал спикер.
17 марта Рада планирует провести внеочередное заседание, чтобы изменить календарный план работы, а также рассмотреть вопросы, связанные с противодействием распространению коронавируса.
Сейчас Рада рассматривает законопроект о введении рынка земель сельхозназначения. Перед вторым чтением к нему подали 4018 поправок, осталось рассмотреть около 700.
В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено пять случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась.
С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.