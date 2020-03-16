Зеленский заявил, что Верховная Рада не должна прекращать пленарные заседания в период карантина

16 марта Верховная Рада отменила пленарные заседания, запланированные в марте – начале апреля, из-за распространения коронавирусной инфекции. По мнению президента Владимира Зеленского, именно в ситуации мировой пандемии и угрозы глобального финансового кризиса парламент Украины должен принимать "жизненно важные для экономики законы".

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против планов Верховной Рады отменить пленарные заседания на период вспышки коронавируса. Об этом он сказал в видеообращении, которое размещено на странице Офиса президента в Facebook.

Он отметил, что именно сейчас работа парламента очень важна.

"По моему мнению, изменение плана работы Верховной Рады недопустимо. Сейчас, в ситуации мировой пандемии и угрозы глобального финансового кризиса, парламент Украины должен принимать жизненно важные для экономики законы, внедрять налоговую, земельную, трудовую реформы, назначить министров экономики и энергетики, генерального прокурора Украины. Быстрые реформы – это скорая помощь для экономики. Без них – экономическая кома", – заявил Зеленский.

16 марта на заседании согласительного совета депутатских фракций и групп спикер Рады Дмитрий Разумков сообщил, что пленарные заседания, намеченные на 17–20 марта и 31 марта – 3 апреля, не состоятся из-за эпидситуации в стране. Депутаты переходят в режим работы в комитетах, сказал спикер.

17 марта Рада планирует провести внеочередное заседание, чтобы изменить календарный план работы, а также рассмотреть вопросы, связанные с противодействием распространению коронавируса.

Сейчас Рада рассматривает законопроект о введении рынка земель сельхозназначения. Перед вторым чтением к нему подали 4018 поправок, осталось рассмотреть около 700.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено пять случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.