Зеленский: Граждане, получающие пенсию меньше 5000 грн, должны получить доплату в размере 1000 грн

Одной из мер финансовой поддержки на период карантина являются доплаты к пенсиям малообеспеченных граждан и доставка пожилым людям лекарств силами "Укрпошти", заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать программу доплат к пенсиям украинцев в связи с объявлением карантина из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом он сказал 16 марта в видеообращении, которое размещено на странице Офиса президента в Facebook.

"Граждане, получающие пенсию меньше 5000 грн, должны получить доплату в размере 1000 грн", – заявил глава государства.

Он также поручил Министерству здравоохранения разработать механизм доставки лекарств пожилым людям силами работников "Укрпошти".

Зеленский перечислил основные меры, которые должен принять Кабмин для приостановки распространения коронавирусной инфекции, в частности призвал с 18 марта остановить все внутриукраинские железнодорожные, авиа- и автобусные перевозки и закрыть метрополитены.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено пять случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия (более чем с 200 участниками) и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.