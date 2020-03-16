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За границей от коронавируса лечат шестерых украинцев – МИД

Граждане Украины с коронавирусом находятся в Германии, Италии, Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах, отметили в Министерстве иностранных дел Украины.

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В мире коронавирусом заразилось более 150 тыс. человек
В мире коронавирусом заразилось более 150 тыс. человек
Фото: ЕРА

По состоянию на 23.00 воскресенья, 15 марта, за пределами Украины находятся шесть граждан, у которых нашли коронавирус. Об этом Министерство иностранных дел Украины проинформировало в Facebook.

"COVID-19. Оперативная информация. Пять украинцев за границей выздоровели. Шесть украинцев лечат (по два – в Германии, Италии, по одному – в Молдове, ОАЭ). Одна украинка за границей умерла", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/posts/2768587579861811

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 15 марта общее число зараженных в мире превысило 156 тыс., более 5,8 тыс. человек скончались.

В Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть для иностранцев въезд в Украину в ночь на 16 марта и прекратить авиасообщение в ночь на 17 марта. Правительство поддержало эти меры на экстренном заседании 14 марта.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев вернуться в страну до 17 марта. Педиатр Евгений Комаровский рекомендовал находящимся за рубежом гражданам оставаться там в связи с тем, что в Украине их "особо спасать некому".

15 марта глава Минздрава Украины Леонид Емец высказал мнение, что работать в Украине должны "только аптеки и продуктовые магазины". Замглавы Минздрава Виктор Ляшко отмечал, что в ближайшие дни его ведомство инициирует закрытие торгово-развлекательных центров, кинотеатров, музеев и заведений общественного питания.

Теги: Германия, Украина, Молдова, Италия, ОАЭ, МИД Украины, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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