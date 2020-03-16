Мэр Одессы распорядился закрыть все объекты общего пользования, кроме аптек и продуктовых магазинов

В ночь на 16 марта в Одессе из-за коронавируса должны закрыть все развлекательные, культурные, спортивные и торговые (кроме продуктовых) объекты, решил мэр Геннадий Труханов.

В Одессе должны закрыться все заведения, в том числе развлекательные Фото: pixabay.com

В Одессе из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2 вводят карантинные ограничения. Распоряжение об этом, подписанное 15 марта мэром Геннадием Трухановым, опубликовано на сайте Одесского городского совета.

"16 марта 2020 года с 00.00 временно остановить работу ...объектов общего пользования независимо от формы собственности и подчинения с присутствием более 10 человек, расположенных в Одессе, до особого распоряжения городского головы и отмены ограничительных мер", – сказано в документе.

Решение касается торговых, развлекательных, спортивных и культурных объектов, в том числе "всех магазинов, кроме продуктовых и аптек".

Закрывать ли другие учреждения – должны решить их руководители "по усмотрению и под личную ответственность".

Мэр предупредил, что за выполнение его распоряжения руководители учреждений и организаций независимо от формы собственности и подчинения несут "в соответствии с действующим законодательством Украины".

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 15 марта общее число зараженных в мире превысило 156 тыс., более 5,8 тыс. человек скончались.

В Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла. Еще одна украинка скончалась от коронавируса в Италии.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть для иностранцев въезд в Украину в ночь на 16 марта и прекратить авиасообщение в ночь на 17 марта. Правительство поддержало эти меры на экстренном заседании 14 марта.

15 марта глава Минздрава Украины Леонид Емец высказал мнение, что работать в Украине должны "только аптеки и продуктовые магазины". Замглавы Минздрава Виктор Ляшко отмечал, что в ближайшие дни его ведомство инициирует закрытие торгово-развлекательных центров, кинотеатров, музеев и заведений общественного питания.

Мэр Львова Андрей Садовый 15 марта сообщил, что с 16 марта в городе закроют все заведения, кроме аптек, заправок и продуктовых магазинов.