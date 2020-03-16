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ВОЗ выпустила рекомендации, как сохранить психическое здоровье во время пандемии коронавируса

Всемирная организация здравоохранения рекомендует избегать постоянного просмотра новостей о пандемии: "Постоянный поток информации может заставить любого забеспокоиться".

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Случаи коронавируса зарегистрированы в 146 государствах
Фото: EPA

Всемирная организация здравоохранения 6 марта опубликовала рекомендации о том, как сохранить психическое здоровье на фоне пандемии коронавируса.

Как сказано в предисловии к перечню советов, для населения пандемия – это стресс, поэтому департамент психического здоровья разработал рекомендации для разных категорий граждан о том, как поменьше нервничать во время вспышки COVID-19.

Рекомендации состоят из 24 советов и разбиты на несколько категорий: для обычных граждан, для тех, кто участвует в противодействии пандемии, для тех, кто работает с детьми и пожилыми людьми, а также для граждан, которые заразились и попали в изоляцию.

"COVID-19 может повлиять на людей из многих стран. Не следует связывать [болезнь] с какой-либо этнической или национальной группой (в начале эпидемии коронавирус называли китайским или уханьским. – "ГОРДОН"). Будьте чутки к тем, кто пострадал от [коронавируса] в вашей стране или за ее пределами. Заболевшие не сделали ничего плохого", – гласит первая рекомендация.

ВОЗ также советует избегать "просмотра, чтения или прослушивания новостей, которые вызывают беспокойство". "Искать информацию следует главным образом для принятия практических мер, как подготовить себя и защитить близких. Ищите новую информацию в определенное время один или два раза в течение дня", – рекомендует организация.

"Непрерывный поток новостей о вспышке может заставить любого беспокоиться. Собирайте информацию через определенные промежутки времени на веб-сайте ВОЗ и местных органов здравоохранения, это поможет вам отличить факты от слухов", – сказано в документе.

Как отмечает ВОЗ, стресс для работников здравоохранения – "вполне нормальное чувство в текущей ситуации". Организация советует медикам "использовать полезные стратегии выживания": по возможности отдыхать, есть здоровую пишу, заниматься физическими упражнениями и оставаться на связи с семьей и друзьями.

"Избегайте употребления табака, алкоголя или других наркотиков. В долгосрочной перспективе это может ухудшить ваше психическое и физическое здоровье", – говорится в рекомендациях.

Тех, кто работает с детьми и людьми преклонного возраста, ВОЗ просит помнить, что они реагируют на стресс по-разному: требуют больше внимания, могут испытывать страх или грусть; пожилые люди, особенно с когнитивными нарушениями, могут испытывать тревожность, злость или проявлять агрессию.

ВОЗ рекомендует обсуждать с ними возникшие проблемы и обеспечить им эмоциональную поддержку.

Людям, оказавшимся в изоляции, ВОЗ рекомендует сохранять привычные социальные связи и по возможности придерживаться устоявшегося распорядка дня. "Если органы здравоохранения рекомендуют ограничить ваши физические социальные контакты, чтобы сдержать вспышку, вы можете оставаться на связи через электронную почту, социальные сети и телефон", – сказано в документе.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 15 марта общее число зараженных в мире превысило 156 тыс., более 5,8 тыс. человек скончались.

Теги: ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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