На фига вам дома тесты на коронавирус? Это не тест на беременность

Бизнесмен, экс-депутат Киевсовета.
Каждый час звонят знакомые с просьбой купить домой пару десятков тестов на коронавирус.
Ребята, начинаем сначала.
На фига вам тесты дома. Это не тест на беременность, не тест на ацетон в моче и не тест-полоска на сахар.
На данный момент те тесты, которые завезли в Украину, – это забор крови и лабораторный анализ. Еще в ближайшие время появятся тесты-мазки.
У вас что, дома есть лаборатория?
У вас что, дома есть химреактивы?
У вас что, дома есть своя центрифуга?
У вас что, есть личные домашние лаборанты?
Что за бред сивой кобылы.
Заметил: какие-то аферисты продают в интернете тесты. Не занимайтесь х...йней – не покупайте их.
Да, в инфекционных больницах тестов пока еще очень мало, но они уже есть в каждой области и скоро будут в достатке. Если у вас будут симптомы и подозрение, поверьте, для вас найдут тест.
Сегодня.
Покупая тест домой, вы забираете этот тест у кого-то, кто в нем уже очень нуждается.
Запомните.
Все, что не купите вы от страха и паники, поступит в инфекционные отделения. Именно туда, где им и положено быть.
Товарищ, собственник частной клиники, чтобы снять напряжение в инфекционных отделениях, закупил в свою частную клинику пару сотен тестов на коронавирус.
Они закончились за два дня.
Люди, узнав, что в частной клинике появилась услуга теста на коронавирус, просто так пришли, чтобы его пройти.
Люди!
Тест – это не прививка!
Тест – это не вакцина!
Тест не защищает!
У большинства пришедших на тест даже симптомов простуды не было.
Им в клинике говорят:
– По протоколу у вас нет показаний для теста на коронавирус?
– У вас же есть такая услуга? Есть. Мы платим? Платим. Вот и делайте.
– Но вы забираете сейчас шанс у кого-то другого на раннее выявление.
– Делайте. Я так хочу.
Чтобы не было скандала, пришлось сделать. Вот так пара сотен таких нужных и таких дефицитных тестов ушла на тех, кому просто нечего делать.
Люди, не сходите с ума.
1. Не давайте спекулянтам вас обмахать. Не покупайте тесты с рук.
2. Не покупайте тесты впрок. Они вам дома не нужны. Они нужны в лабораториях и инфекционных отделениях.
3. Не делайте тесты просто от любопытства, страха, паники и от нечего делать. Это не развлечение и не игрушка.
4. Не создавайте панику. В стране уже есть несколько тысяч тестов и еще десятки тысяч тестов сейчас по дороге в Украину.
5. Цена теста в опте – 300 грн плюс стоимость услуг лаборатории.
Прошу вас. Оставайтесь людьми и берегите себя.
Источник: Алексей Давиденко / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора