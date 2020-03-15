На фига вам дома тесты на коронавирус? Это не тест на беременность

Про тесты на коронавирус.

Каждый час звонят знакомые с просьбой купить домой пару десятков тестов на коронавирус.

Ребята, начинаем сначала.

На фига вам тесты дома. Это не тест на беременность, не тест на ацетон в моче и не тест-полоска на сахар.

На данный момент те тесты, которые завезли в Украину, – это забор крови и лабораторный анализ. Еще в ближайшие время появятся тесты-мазки.

У вас что, дома есть лаборатория?

У вас что, дома есть химреактивы?

У вас что, дома есть своя центрифуга?

У вас что, есть личные домашние лаборанты?

Что за бред сивой кобылы.

Заметил: какие-то аферисты продают в интернете тесты. Не занимайтесь х...йней – не покупайте их.

Да, в инфекционных больницах тестов пока еще очень мало, но они уже есть в каждой области и скоро будут в достатке. Если у вас будут симптомы и подозрение, поверьте, для вас найдут тест.

Сегодня.

Покупая тест домой, вы забираете этот тест у кого-то, кто в нем уже очень нуждается.

Запомните.

Все, что не купите вы от страха и паники, поступит в инфекционные отделения. Именно туда, где им и положено быть.

Товарищ, собственник частной клиники, чтобы снять напряжение в инфекционных отделениях, закупил в свою частную клинику пару сотен тестов на коронавирус.

Они закончились за два дня.

Люди, узнав, что в частной клинике появилась услуга теста на коронавирус, просто так пришли, чтобы его пройти.

Люди!

Тест – это не прививка!

Тест – это не вакцина!

Тест не защищает!

У большинства пришедших на тест даже симптомов простуды не было.

Им в клинике говорят:

– По протоколу у вас нет показаний для теста на коронавирус?

– У вас же есть такая услуга? Есть. Мы платим? Платим. Вот и делайте.

– Но вы забираете сейчас шанс у кого-то другого на раннее выявление.

– Делайте. Я так хочу.

Чтобы не было скандала, пришлось сделать. Вот так пара сотен таких нужных и таких дефицитных тестов ушла на тех, кому просто нечего делать.

Люди, не сходите с ума.

1. Не давайте спекулянтам вас обмахать. Не покупайте тесты с рук.

2. Не покупайте тесты впрок. Они вам дома не нужны. Они нужны в лабораториях и инфекционных отделениях.

3. Не делайте тесты просто от любопытства, страха, паники и от нечего делать. Это не развлечение и не игрушка.

4. Не создавайте панику. В стране уже есть несколько тысяч тестов и еще десятки тысяч тестов сейчас по дороге в Украину.

5. Цена теста в опте – 300 грн плюс стоимость услуг лаборатории.

Прошу вас. Оставайтесь людьми и берегите себя.

Источник: Алексей Давиденко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора