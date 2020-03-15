В Испании от коронавируса за день умерли 152 человека

Число жертв коронавируса SARS-CoV-2 достигло в Испании 288 человек. Больше половины из них скончались за последние сутки.

В Испании за сутки вдвое увеличилось число жертв коронавируса Фото: ЕРА

В Испании за день от коронавируса скончались 152 человека, сообщило 15 марта со ссылкой на министерство здравоохранения страны издание El Pais.

За последние 24 часа число жертв инфекции увеличилось с 136 до 288. Три из четырех умерших – в столице страны Мадриде.

В общей сложности в Испании зарегистрировано уже 7753 инфицированных, их количество за последние сутки выросло на 2 тыс.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 15 марта общее число зараженных в мире превысило 156 тыс., более 5,8 тыс. человек скончались.

В Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла. Еще одна украинка скончалась от коронавируса в Италии.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля.