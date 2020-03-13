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МИД подтвердил, что от коронавируса умерла украинка в Италии

Украинка Раиса Малышева, которая работала в Италии, несколько дней назад была госпитализирована в одну из больниц Кьяри с подозрением на коронавирус. 12 марта диагноз подтвердился, а 13 марта женщина скончалась.

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По состоянию на 13 марта от коронавируса умерло два гражданина Украины
По состоянию на 13 марта от коронавируса умерло два гражданина Украины
Фото: EPA

Министерство иностранных дел Украины 13 марта подтвердило в Facebook, что от коронавирусной инфекции в Италии скончалась гражданка Украины.

Дипломаты уточнили, что она умерла в итальянской провинции Брешия. 

https://www.facebook.com/UkraineMFA/posts/2763859607001275

Ранее о смерти женщины сообщила живущая в Италии украинка Оксана Федькив. 

Раиса Малышева, 1954 года рождения, работала в городе Ровато (провинция Брешия). По словам Федькив, несколько дней назад она была госпитализирована в одну из больниц Кьяри с подозрением на коронавирус, а 12 марта диагноз подтвердился

По информации "Европейской правды"12 марта женщину подключили к аппарату искусственного дыхания, но спасти ее не удалось.

Еще одну гражданку Украины, которая находилась в больнице в итальянском Неаполе из-за заражения коронавирусом, выписали из больницы, сообщил МИД Украины 13 марта.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 13 марта, коронавирусом инфицировано 132 758 человек в более чем 120 странах, 4955 человек скончались. Большинство смертей – 3180 – зафиксировано в Китае.

В Украине по состоянию на 13 марта подтверждено три случая заражения коронавирусом (два из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась.

Теги: Италия, МИД Украины, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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