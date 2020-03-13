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"Желаю вам 36,6". Зеленский обратился к украинцам из-за коронавируса. Видео

13 марта президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по поводу распространения коронавируса и связанных с этим карантинных мер, решение о которых принял Совет нацбезопасности и обороны. Ролик размещен на YouTube-канале Офиса президента. Глава государства сообщил о запрете въезда в страну иностранцев, прекращении авиасообщения, рассказал о мерах, которые предпринимают государственные службы и ведомства, а также озвучил рекомендации по профилактике заболевания, вызываемого коронавирусом. "Желаю вам 36,6", – подытожил Зеленский.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Зеленский рассказал, что решил с СНБО
Зеленский рассказал, что решил с СНБО
Фото: president.gov.ua
видео

Видео: Офіс Президента України / YouTube
Теги: Украина, СНБО, карантин, Владимир Зеленский, украинцы, иностранцы, советы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, авиасообщение, коронавирус
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