"Желаю вам 36,6". Зеленский обратился к украинцам из-за коронавируса. Видео
13 марта президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по поводу распространения коронавируса и связанных с этим карантинных мер, решение о которых принял Совет нацбезопасности и обороны. Ролик размещен на YouTube-канале Офиса президента. Глава государства сообщил о запрете въезда в страну иностранцев, прекращении авиасообщения, рассказал о мерах, которые предпринимают государственные службы и ведомства, а также озвучил рекомендации по профилактике заболевания, вызываемого коронавирусом. "Желаю вам 36,6", – подытожил Зеленский.
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