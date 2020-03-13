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АМКУ проверит цены на медицинские маски в Украине

К предпринимателям, которые продавали медицинские маски и другие средства индивидуальной защиты по завышенной цене, будут применяться предусмотренные законом санкции, заявил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

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На фоне мировой эпидемии коронавируса в Украине вырос спрос на маски
На фоне мировой эпидемии коронавируса в Украине вырос спрос на маски
Фото: EPA

Антимонопольный комитет Украины проверит обоснованность цен на средства индивидуальной защиты в стране. Об этом 12 марта заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы "Право на власть", пишет "Укринформ".

"Сейчас есть поручение премьер-министра [Дениса Шмыгаля] Антимонопольному комитету проверить все цены, которые есть на рынке: как на средства индивидуальной защиты, так и на другие вещи, которые используются в противодействии заболеванию коронавирусной инфекцией", – сказал он.

Ляшко подчеркнул, что из-за спекуляций с ценами на маски в Кабмине уже провели совещание с представителями Антимонопольного комитета. "Если будут такие факты установлены, то будут и определенные взыскания или санкции к нарушителям законодательства", – добавил он.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 13 марта общее число зараженных в мире достигло 135 тыс., количество жертв приблизилось к 5 тыс. человек.

В Украине по состоянию на 13 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла. Еще одна гражданка Украины скончалась в Италии (эта информация пока не подтверждена официально).

С 12 марта по 3 апреля Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине, а также запретил экспорт индивидуальных средств защиты (масок, халатов, перчаток) украинского производства. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть границы для иностранцев на две недели.

Теги: Украина, Кабинет Министров, Антимонопольный комитет, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, коронавирус
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