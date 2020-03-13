В Украине на коронавирус проверяют три образца – Минздрав

По словам и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игоря Кузина, в стране с начала года провели более 500 исследований на коронавирус.

По состоянию на 13 марта в Украине на коронавирус SARS-CoV-2 проверяют три полученных образца материала. Об этом на брифинге сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Всего было исследовано 55 образцов, из них три находятся еще в работе. Получено три положительных образца", – сказал он.

По словам Кузина, пока в стране зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла.

"Всего с начала эпидемического сезона и с начала года было проведено суммарно более 500 исследований", – отметил представитель Центра общественного здоровья.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 13 марта общее число зараженных в мире достигло 135 тыс., количество жертв приблизилось к 5 тыс. человек.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть границы для иностранцев на две недели.