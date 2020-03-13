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Кличко призвал Мининфраструктуры закрыть авиасообщение со странами, где распространяется коронавирус

Прекращение авиасообщения со странами, где распространяется коронавирус, необходимо для минимизации вероятности вспышки эпидемии как в столице, так и в целом в Украине, считает мэр Киева Виталий Кличко.

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Кличко: Аэропорты ворота в нашу страну и один из первых фильтров для недопущения инфицированных людей
Кличко: Аэропорты – ворота в нашу страну и один из первых фильтров для недопущения инфицированных людей
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Министерству инфраструктуры Украины и руководству аэропорта Борисполь с призывом закрыть авиасообщение со странами, где распространяется эпидемия коронавируса. Соответствующее обращение опубликовано в Facebook.

"Мы все наблюдаем за ситуацией, когда в Киев до сих пор следуют рейсы из Милана! В этом городе, как и во всей Италии, сегодня очень сложная ситуация и распространяется эпидемия коронавируса", – отметил мэр.

Он заверил, что украинская власть делает все возможное, чтобы не допустить распространения болезни в Киеве и Украине.

"Аэропорты – ворота в нашу страну и один из первых фильтров для недопущения инфицированных людей. Прекращение авиасообщения со странами, где сегодня распространяется эпидемия, необходимо для минимизации вероятности вспышки коронавируса как в Киеве, так и в стране в целом", – добавил Кличко.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/2592584790960058

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 12 марта, коронавирусом инфицировано 125 048 человек в более чем 100 странах, 4613 человек скончались. Большинство смертей – 3173 – зафиксировано в Китае.

В Украине по состоянию на 13 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть границы для иностранцев на две недели.

Теги: Киев, Виталий Кличко, Украина, Кабинет Министров, Италия, Борисполь, Мининфраструктуры, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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