В Италии на неделю опоздали с серьезными ограничительными мерами из-за коронавируса – посол Украины

В Италии определенное время поезда следовали без проверок пассажиров на симптомы коронавируса, отметил посол Украины в Риме Евгений Перелыгин.

В Италии от коронавируса умерло более тысячи человек Фото: ЕРА

Итальянские власти не вовремя начали проводить карантинные мероприятия из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Такое мнение посол Украины в Риме Евгений Перелыгин выразил изданию "Сегодня" в интервью, которое было опубликовано 12 марта.

"По моему мнению, власть опоздала с серьезными ограничительными мерами для всей страны где-то на неделю. Понимаете, с одной стороны, изначально был запрет прямого авиасообщения с Китаем, в аэропортах установили инфракрасные сканеры температур, а с другой – десятки ежедневных поездов с севера страны на юг курсировали без всякой проверки. И сегодня мы уже знаем, что отдельные случаи заражения людей на юге страны произошли именно из-за контактов с теми, кто приехал из северных регионов", – сказал он.

Дипломат считает, что есть доля правды в мнении, что правительство Италии "недостаточно коммуницировало с населением, неправильно рассказывало, поэтому люди не поверили, что это очень серьезно, и в зоне вспышки продолжали обычный режим общения, в том числе и контакты с инфицированными".

Что делать, если подозреваете у себя коронавирус. Инструкция

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса SARS-CoV-2 пандемией.

По данным американского Института Джона Хопкинса, к 13 марта общее число зараженных достигло 135 тыс., количество жертв приблизилось к 5 тыс. человек.

В Италии количество умерших превысило 12 марта отметку в 1000 человек.

В Украине по состоянию на 12 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из больных умерла 13 марта.