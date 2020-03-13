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Елена Рыковцева
Елена Рыковцева

Российская журналистка.


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Соловьев орет: "Украина". А в мозгу стучит: "Италия. Как я без Италии? Закрыли Италию. Как же так? Дом и семья в Италии"

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Я бы сама не сообразила. Мне читатели предыдущего поста подсказали. Соловьев. Посмотрите на него по-новому. Почти по Маяковскому. Он орет: Украина. А в мозгу стучит: Италия. Как я без Италии? Куда я без Италии? Закрыли Италию. Как же так? Дом в Италии. Семья в Италии.

Или наоборот! Допускаю, что запросто наоборот. Дом в Италии. Семья в Италии. Закрыли Италию. Можно отдохнуть в Москве, с московскими, не мотаться туда-сюда.

По-любому в башке Италия. На словах Украина. По-любому Россия не ночует у этих соловьевых ни в каком приближении.

Источник: Елена Рыковцева / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Украина, Италия, пропаганда, Владимир Соловьев, Елена Рыковцева
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