Соловьев орет: "Украина". А в мозгу стучит: "Италия. Как я без Италии? Закрыли Италию. Как же так? Дом и семья в Италии"

Я бы сама не сообразила. Мне читатели предыдущего поста подсказали. Соловьев. Посмотрите на него по-новому. Почти по Маяковскому. Он орет: Украина. А в мозгу стучит: Италия. Как я без Италии? Куда я без Италии? Закрыли Италию. Как же так? Дом в Италии. Семья в Италии.

Или наоборот! Допускаю, что запросто наоборот. Дом в Италии. Семья в Италии. Закрыли Италию. Можно отдохнуть в Москве, с московскими, не мотаться туда-сюда.

По-любому в башке Италия. На словах Украина. По-любому Россия не ночует у этих соловьевых ни в каком приближении.

Источник: Елена Рыковцева / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора