Вова Соловьев, тебе нужно каяться. Каждый день

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Дороги друзья, добрый вечер!

Не в лучшем физическом состоянии я сейчас записываю этот видеоблог – вы видите, что у меня происходит с глазом.

Вчера я увидел, как на канале "Россия" это унылое говно, Владимир Соловьев, у которого, видимо, здорово подгорает жопа, обрушил на меня жуткие, на его взгляд, оскорбления, вследствие чего у меня на глазу моментально выскочил ячмень. Поэтому я вынужден показать ему в экран дулю – показываю (это не вам!) – и немножко прокомментировать высказывания этого неуважаемого мной человека. Хотя и человеком его назвать – большое преувеличение.

Итак, Владимир Соловьев – пропагандист из России, оплачиваемый многотысячными гонорарами за свое вранье и разжигание ненависти между Россией и Украиной. Человек, который является, на мой взгляд, частью российского информационного спецназа, на чьей совести (да, на чьей совести!) непосредственно тысячи убитых украинцев, десятки тысяч покалеченных, сотни тысяч переселенцев. Это все произошло из-за него, из-за того, что он в течение многих лет изо дня в день, практически ежедневно, на одном из главных информационных федеральных каналов России вытворяет страшные человеконенавистнические вещи и вдалбливает в души, сердца, сознание как россиян, так и тех, кто живет за пределами России, ненависть к Украине и украинцам.

Послушайте, что этот господин говорит.

Владимир Соловьев (цитата из программы за 16 декабря): Близкий друг нашей программы, всего российского телевидения. Человек, без которого было бы невозможно создать образ столь омерзительного представителя политического класса Украины. Человек – классический русофоб, который позорит прекрасную фамилию Гордон. (Далее в программе цитируют фрагмент YouTube-программы "Гордон по четвергам", во время которой Дмитрий Гордон отвечает на вопросы подписчиков). Дмитрий Гордон: Пишет Валерий: "Раз Крым – ваш, то заберите его. Вы же сильная страна". Сволочи вы. Сволочи. Пришли в ослабленную страну, братскую, как вы ее называли, забрали то, что плохо лежало, а теперь еще и глумитесь. Подавитесь этим Крымом, чтобы он вам костью в горле стал. И Донбасс вместе с ним. Рано или поздно мы заберем все, что принадлежит нам по праву. И у вас еще заберут то, что вы отняли незаконно: Курильские острова, Карелию, Калининградскую область и много еще чего другого. Кайфуйте пока. Владимир Соловьев: Заметьте: незаконно. То есть человек сейчас встал на чью сторону? На сторону империалистической Японии, на сторону нацистской Германии. Я же говорю: русофоб и нацист. Только фамилию пусть не позорит.

Я хочу сказать тебе, Вова, в очередной раз, что я благодарен тебе за внимание, потому что если ты обо мне говоришь, тем более говоришь в таком, как тебе кажется, уничижительном тоне, значит, я тебя здорово достал. Я счастлив, что я достаю тебя и таких, как ты. Я счастлив, что у меня есть моя страна, которую я люблю и которую всегда буду защищать. Я счастлив, что сегодня в России тебя практически уже никто не смотрит. Потому что чтобы смотреть тебя, нужно быть умалишенным человеком. К сожалению, вынужден тебя смотреть я, потому что своих врагов надо знать в лицо и надо знать, о чем они говорят. Да, это тяжело, это обременительно, это вызывает, может быть, не всегда положительные эмоции, хотя я всегда все перевожу на юмор... Тем не менее, Вова, Страшный суд уже не далеко. И он для тебя будет действительно страшный. Ты – очень плохой человек, ты – скотина, ты – сволочь... Я не хочу употреблять более сильных выражений в твой адрес – все равно для тебя уже большая честь, что я о тебе как-то что-то говорю. Тем не менее тебе нужно каяться. Каяться каждый день.

Владимир Соловьев: У меня есть рецепт, как помочь Украине. Не знаю, вы с ним согласитесь или нет. Вам надо золотые пирамидки расставить около каждого пограничного столба. Золотые пирамидки на стол, в Администрации Президента... Теперь это ваш якобы самый уважаемый политический журналист. Нравится? Украинский политолог Василий Вакаров: Это вы из него делаете якобы самого уважаемого [журналиста]. Уже больше месяца. Зачем вы его показываете? Владимир Соловьев: Ему Порошенко давал интервью (на самом деле Гордон не записывал интервью с Порошенко. – "ГОРДОН"), он с Аваковым выходил, рассказывал о тайнах парижской встречи. "А вот скажите..." – говорит Гордон с лицом, скованным ненависти. Такое ощущение, что ему кое-куда [что-то] вставили, затянули кожу – и он так и говорит. Жулик, мошенник, подонок и вор. Василий Вакаров: Зачем вы его показываете? Владимир Соловьев: Потому что это ваша политическая журналистская элита. Потому что это те, с кем беседует ваша политическая элита. Интересно: он Авакову пирамидки продал? Василий Вакаров: Он сидит в кожаном кресле, с 10-м или 11-м телефоном [iPhone], дает интервью одной передаче, второй... Зарабатывает деньги на каких-то схемах, а вы называете его журналистом. Владимир Соловьев: Вы его называете журналистом. Василий Вакаров: Я никогда не называл его журналистом! Мало того, он еще и стукачок... Владимир Соловьев: Конечно! Василий Вакаров: ...причем на разные службы, и думает: куда себя продать? Ну зачем вы таких негодяев здесь обсуждаете? Зачем? Владимир Соловьев: Зачем вы таких негодяев выставляете на Украине как журналистов и почему этому негодяю давали интервью Аваков и Порошенко? Почему этот негодяй вхож во все ваши внутренние структуры? Потому что ваша власть такая же: вся на пирамидках. Кажется, золотая, а для них – бриллиантовая. Потому что они народ Украины обманули, они такие же, как этот Гордон. Они – лжецы. Но у него была пирамидка, а у них – идея бандеровского национализма.

Соловьеву в этом ролике подгавкивает так называемый украинец Василий Вакаров (Вакаров внесен в базу сайта "Миротворец" за антиукраинскую пропаганду, манипуляции и покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. – "ГОРДОН"). Почему так называемый? Потому что никто его у нас не знает. Это чистая спецоперация Российской Федерации, но речь в данном случае не о нем. Он никто и звать его никак. Таких вакаровых в Москве много...

Стоишь, Вова, френч, как у товарища Сталина. Кривляешься. Изгаляешься. Гримасничаешь. Пытаешься играть. Актер. Клоун. Клоун не Зеленский, как ты говоришь, клоун – ты, причем низкого пошиба.

Кстати, про пирамиду. Пирамида, о которой ты говоришь и которой ты пытаешься меня упрекнуть, – очень действенный медицинский прибор. Если нахлобучить на твою голову пирамиду, я думаю, произойдут кое-какие положительные изменения. Да, даже с таким мерзавцем, как ты.

Поэтому я предлагаю тебе подумать, что впереди у тебя. Предлагаю тебе, может быть, одуматься и перестать лить грязь на Украину. Предлагаю тебе в качестве профилактики периодически надевать пирамиду на твою неразумную, хотя и очень образованную голову. Будь здоров! Живи с миром!

ВИДЕО

Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Источник: "ГОРДОН"