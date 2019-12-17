Соловьев назвал Гордона русофобом

Российский пропагандист Владимир Соловьев высказал мнение, что украинский журналист, основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон "стал на сторону империалистической Японии и нацистской Германии", обвинил его в русофобии и в очередной раз сказал, что тот "позорит прекрасную фамилию".

Российский пропагандист Владимир Соловьев в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" 15 декабря назвал украинского журналиста, основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона "классическим русофобом, который позорит прекрасную фамилию".

Он показал отрывок из видео с YouTube-канала Гордона, где тот, отвечая на комментарий одного из интернет-пользователей об аннексированном Крыме, заявил, что россияне пришли в "братскую страну" и забрали то, "что плохо лежало".

"Подавитесь этим Крымом, чтоб он вам костью в горле стал. И Донбасс вместе с ним. Рано или поздно мы заберем все, что принадлежит нам по праву. И у вас еще заберут то, что вы отняли незаконно: Курильские острова, Карелию, Калининградскую область и много еще чего другого", – сказал на видео Гордон.

Комментируя слова украинского журналиста, Соловьев сказал, что тот "стал на сторону империалистической Японии и нацистской Германии".

"Я ж говорю: русофоб и нацист", – добавил российский пропагандист.

В октябре между Гордоном и Соловьевым произошла заочная перепалка. Последний сказал, что презирает украинского журналиста и считает, что его нужно судить за клевету после слов о том, что РФ в 2014 году собиралась отжать себе больше половины Украины, создав там "Новороссию".

В ответ Гордон сказал, что на руках Соловьева кровь и украинцев, и россиян – "тех, кто под воздействием его лживой, мерзопакостной пропаганды пошли воевать друг против друга".

После того, как российский пропагандист назвал Гордона "негодяем и мерзавцем" и подчеркнул, что не поддерживает "братоубийственную войну", украинский журналист заявил, что "принцип Соловьева заканчивается там, где начинаются большие деньги".