Российский пропагандист Соловьев встретил Новый год в пятизвездочном отеле в Дубае в компании Сигала

Соловьев решил встретить Новый год не в России, а в ОАЭ Фото: vrsoloviev / Instagram

Российский пропагандист Владимир Соловьев встречал 2020 год в Объединенных Арабских Эмиратах в компании американского актера Стивена Сигала. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщил читатель, который видел Соловьева в новогоднюю ночь.

По его словам, российский телеведущий остановился в пятизвездочном отеле Emerald Palace Kempinski в Дубае.

"Фото подвыпившего Соловьева с девушками сделано мной в час ночи [1 января в Emerald Palace Kempinski]. С ним был Стивен Сигал", – рассказал собеседник издания.

Читатель "ГОРДОН" уточнил, что видел Соловьева в отеле 31 декабря и 1 января.

Фото: Gordonua.com

Он выяснил, что в Emerald Palace Kempinski Соловьев снимал отдельную виллу.

На сайте отеля сказано, что он расположен в западной части искусственного острова Пальма-Джумейра, построен в стиле европейских дворцов XVIII ‎века. На территории отеля есть 10 вилл: восемь вилл категории Royal и две виллы категории Imperial.

Виллы категории Royal расположены в тропическом саду, между отелем и морем, в каждой вилле четыре спальни, максимальная вместимость – восемь взрослых и трое детей. Площадь одного номера – 950 м².

"Роскошные ванные комнаты отделаны итальянским мрамором и не оставят равнодушными ценителей исключительного комфорта. В распоряжении гостей также собственный бассейн на крыше, небольшой сад, гидромассажная ванна и спа-кабинет", – сказано в описании вилл Royal.

Спальня в вилле Royal. Фото: kempinski.com

Виллы категории Imperial находятся непосредственно у моря и имеют прямой выход на частный пляж. В каждой вилле – пять спален, в ней может разместиться 12 человек: восемь взрослых и четверо детей. Площадь одного номера – 1050 м².

"Их исключительное убранство можно смело назвать квинтэссенцией комфорта. Высокие потолки и специально подобранная мебель подчеркивают дворцовый стиль, а частный бассейн в саду и собственный спа-кабинет позволяют отдохнуть в условиях лучшего курорта", – сказано в описании вилл Imperial.

Номер в вилле Imperial. Фото: kempinski.com

В конце декабря стоимость одного номера в вилле Royal составляет около $12,3 тыс. за ночь, в вилле Imperial – $13,7 тыс.

Скриншот: kempinski.com

Скриншот: kempinski.com

Судя по информации на сайте Emerald Palace Kempinski, все номера на новогоднюю ночь, с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 года, уже забронированы.

Скриншот: kempinski.com

Отель Emerald Palace Kempinski Dubai открылся в конце 2018 года, его общая площадь составляет 100 тыс. м², сообщает издание "Вояж". Всего в отеле 391 номер. На территории комплекса находится девять баров и ресторанов, в том числе miX – первый в Дубае ресторан от известного французского повара и ресторатора, обладателя трех звезд Michelin Алена Дюкасса.

Вид на отельный комплекс Emerald Palace Kempinski Dubai. Фото: kempinski.com

Соловьев не анонсировал поездку в ОАЭ и не отчитывался об отдыхе в соцсетях. 31 декабря он поздравил подписчиков в Instagram с Новым годом, но не указал геотег. Сигал тоже не упоминал в соцсетях о поездке в Дубай на Новый год, но постояльцы Emerald Palace Kempinski выкладывали в Instagram фото и с Соловьевым, и с Сигалом, сделанные в отеле на новогодние праздники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Удалось сфотографироваться с Соловьевым))) Очень приятный, доброжелательный человек. Публикация от галина южакова (@galina_iuzhakova) 6 Янв 2020 в 1:45 PST

Новогодний ужин в Emerald Palace Kempinski Dubai, по данным собеседника "ГОРДОН", стоил $1 тыс. на человека.

Соловьев работает на телеканале "Россия 1", он известен своими пропагандистскими заявлениями в защиту политики Кремля.

Зарплата Соловьева на телеканале, по данным издания "Собеседник", составляет около 67 млн руб. в месяц (более $1 млн). Комментируя это информацию, пропагандист сказал: "Тут какие-то глупцы написали, что у меня зарплата 67 млн. Что гораздо ниже моей реальной зарплаты. 67 млн за эфир, за час!" Соловьев не уточнил, сколько он зарабатывает, но в интервью "Комсомольской правде" в 2019 году он называл себя богатым человеком. "Я, вежливо говоря, заработал довольно приличные деньги еще в 90-е", – заявил он.

Ведущий владеет виллой на берегу итальянского озера Комо (ее стоимость составляет более €1 млн). "Найдите хоть одну мою цитату, где сказано, что Европа – это плохо. Вы можете услышать о чем угодно, вы никогда от меня не услышите, что европейская культура – плохо", – так он прокомментировал покупку зарубежной недвижимости. Соловьев считает, что наличие у него итальянской виллы никак не говорит об отсутствии патриотизма.