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Елена Рыковцева
Елена Рыковцева

Российская журналистка.


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Все российские чиновники делятся на две категории: те, которые сумели прикупить жилье на Западе, и те, которые им завидуют

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Я думаю, что все российские чиновники делятся на две категории: те, которые сумели прикупить жилье на Западе, и те, которые им завидуют, потому что у них такой возможности нет.

Остальное население делится примерно так же, разве что в другой пропорции. Но в рядах населения есть и третья категория, которая не завидует и твердо говорит: а нам туда и не надо! Это та, которая верит Соловьеву, что Запад – фи.

При том, что сам Соловьев относится к первой категории, которая сумела прикупить жилье на Западе, причем на деньги, заработанные ровно за то, чтобы в РФ существовала третья категория, которая считает, что Запад – фи и нам туда не надо.

Источник: Елена Рыковцева / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Владимир Соловьев, Елена Рыковцева
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