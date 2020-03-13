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14 марта, 2020
 
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"Просто хочу, чтобы у вас все было в порядке". Рэпер 50 Cent советует лечить коронавирус сексом

Американский рэпер 50 Cent в шутку предположил, что интимная близость убивает вирус.

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50 Cent старается относится к пандемии коронавируса с юмором
50 Cent старается относится к пандемии коронавируса с юмором
Фото: 50cent / Instagram

Американский рэпер 50 Cent опубликовал на своей странице в Instagram скриншот якобы заголовка новости, в котором говорится, что контактный секс убивает коронавирус.

"Ну ладно, тогда у нас все будет в порядке", – иронично подписал музыкант скриншот.

Накануне рэпер поделился с подписчиками мемом, на котором изображены возможные варианты близости, при которых лица партнеров находятся на расстоянии во избежание заражения коронавирусом.

"Просто хочу, чтобы у вас все было в порядке", – пошутил певец.

По состоянию на начало суток 13 марта в Китае жертвами коронавируса стали 3176 человек. За сутки от COVID-19 умерли семь человек. Общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Китае достигло 80 813, вылечились и были выписаны 64 111 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 12 марта за пределами Китая зарегистрировано 44 067 случаев инфицирования коронавирусом в 117 странах. Число погибших составляет 1440.

В Украине по состоянию на 12 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом. Один из них с летальным исходом – 71-летняя женщина умерла.

Издание "ГОРДОН" подготовило инструкцию, в которой описано, что делать, если заподозрили у себя симптомы заражения коронавирусом.

Теги: США, Украина, секс, рэпер, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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