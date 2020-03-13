В Белом доме заявили, что Трампа и Пенса не будут проверять на коронавирус после встречи с зараженным бразильцем

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс во Флориде встречались с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, через несколько дней стало известно, что у пресс-секретаря бразильского президента Фабио Вайнгартена выявили коронавирус. В Белом доме сказали, что Трамп и Пенс почти не взаимодействовали с человеком, анализы которого оказались положительными, поэтому им нет необходимости проходить тест на коронавирус.

Трамп раньше говорил, что не помнит, общался ли с заболевшим Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп и вице-президент страны Майкл Пенс не будут тестироваться на коронавирус из-за контакта с бразильским чиновником, заразившимся коронавирусной инфекцией. Об этом 12 марта заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, сообщает телеканал CBS News.

На прошлой неделе Трамп и Пенс во Флориде встречались с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Через несколько дней стало известно, что у пресс-секретаря бразильского президента Фабио Вайнгартена выявили коронавирус.

"Белый дом владеет информацией о том, что тест на коронавирус одного из членов бразильской делегации, которая посещала поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, оказался положительным, ожидается подтверждающее тестирование", – отметила Гришэм.

По ее словам, Трамп и Пенс почти не взаимодействовали с человеком, анализы которого оказались положительными, поэтому им нет необходимости проходить тест на коронавирус.

Она добавила, что медицинская служба Белого дома и Секретная служба США сотрудничают с профильными учреждениями, чтобы обеспечить все меры предосторожности для президента и вице-президента.

Телеканал отмечает, что сенатор Линдси Грэм, который также присутствовал на встрече, принял решение о самоизоляции.

Трамп заявил, что не помнит, общался ли с заболевшим. Он также заявил, что не беспокоится о возможном заражении. Во время общения с прессой после встречи с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром 12 марта американский президент сказал, что его "это не касается".

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 13 марта в Китае жертвами коронавируса стали 3176 человек. За сутки от COVID-19 умерли семь человек. Общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Китае достигло 80 813, вылечились и были выписаны 64 111 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 12 марта за пределами Китая зарегистрировано 44 067 случаев инфицирования коронавирусом в 117 странах. Число погибших составляет 1440.

В Украине по состоянию на 12 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом.