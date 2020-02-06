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Похороны любимой секс-куклы – на рынке ритуальных услуг Японии появилась новая услуга

Ранее секс-куклы, пришедшие в негодность, оказывались на свалке. В компании ритуальных услуг уверяют – это вызывало ряд неудобств морального и эмоционального характера как у посторонних людей, так и у тех, кому приходилось расставаться с латексным сексуальным партнером.

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Латексные женщины японцев после своей "смерти" будут захоронены со всеми почестями
Латексные женщины японцев после своей "смерти" будут захоронены со всеми почестями
Фото: EPA

Японская компания ритуальных услуг из города Хигасиосака предлагает японцам по-человечески проститься со своими секс-игрушками. Об этом сообщает издание SoraNews24.

Хигасиосакская компания ритуальных услуг предлагает владельцам секс-кукол три варианта похоронных обрядов. За $250 можно заказать общую для нескольких секс-игрушек церемонию погребения.

Пакет похоронных услуг за $450 включает в себя торжественное прощание с пришедшей в негодность секс-куклой и выдачу сертификата о ее "смерти".

По желанию клиента сотрудники ритуальной компании перед утилизацией и погребением секс-изделия могут прочитать прощальную речь и упаковать часть "усопшей" куклы на память. Эта услуга обойдется японцам в $826.

Утилизация резиновых кукол является серьезной проблемой для Японии – ежегодно там продается около 2 тыс. секс-манекенов. Чтобы избавиться от старой секс-игрушки, владельцам приходилось выбрасывать их в мусор.

Моральный аспект утилизации секс-кукол активно обсуждался японцами в интернете. Многие пользователи писали, что реалистичная внешность секс-манекенов вызывает у них привязанность, а перспектива избавление от секс-кукол без какой-либо церемонии прощания – болезненные эмоции.

Как пишет издание Vice, выброшенные на свалку куклы часто являлись поводом для истерик у прохожих, которые принимали их за тела людей.

https://www.facebook.com/RocketNews24En/posts/2907944229257805

Церемония прощания с неодушевленными предметами не является для Японии редкостью. Японцы верят, что каждый предмет обладает душой.

Теги: Япония, похороны, секс-игрушки
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