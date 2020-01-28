В Киеве агент правоохранителей платил за секс-услуги в стриптиз-клубе, чтобы разоблачить нелегальное заведение

Владелицу стриптиз-клуба "Аэро", в котором оказывали сексуальные услуги, признали виновной в вовлечении лица в занятие проституцией и приговорили к четырем годам условно после того, как агент правоохранителей платил танцовщицам за приватные танцы и оральный секс, говорится в решении суда.

В сентябре 2019 года в Киеве агент правоохранителей для разоблачения заведения, где оказывают секс-услуги, платил за оральный секс в стриптиз-клубе "Аэро", который находится на втором этаже гостиницы "Салют". Об этом идет речь в приговоре Печерского районного суда Киева от 20 января, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

В документе сказано, что 18 сентября агент заплатил танцовщице 1 тыс. грн за приватный танец. Согласно материалам суда, в ходе получения услуги "приватный танец" правоохранитель спросил у танцовщицы, предоставляет ли она услуги интимного характера за деньги. Последняя сообщила, что это стоит 6 тыс. грн.

Агент заплатил танцовщице, "после чего последняя предоставила ему услугу сексуального характера в виде орального секса в помещении комнаты для приватных танцев".

Через некоторое время правоохранитель снова получил услуги орального секса в заведении, но уже "сторговался на 5 тыс. грн", сказано в тексте приговора.

Заработанные таким образом деньги танцовщицы оставляли в коробке в гримерке. Часть забирала владелица или другой администратор заведения. Остальные распределяли между работницами.

Собственнице клуба 23 сентября сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины (сутенерство или вовлечение в занятие проституцией). Женщина признала вину и заключила сделку со следствием, ее приговорили к четырем годам условно с испытательным сроком в два года.

По данным "Судебного репортера", собственница стриптиз-клуба раньше работала в компании родственницы Сергея Карпики – Людмилы Карпики. В декларации за 2016 год, поданной перед увольнением с должности, он указал, что живет в квартире женщины и пользуется ее автомобилем. При этом раздел декларации о членах семьи у него не заполнен.