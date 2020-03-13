Коронавирус в Горловку завезла женщина, которая возвращалась из Китая через Москву – секретарь СНБО

Коронавирусную инфекцию в оккупированные районы Донецкой области завезла женщина, посещавшая Китай. Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", об этом на брифинге 13 марта заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
"Служба внешней разведки и другие наши подразделения имеют информацию, что на оккупированной территории уже есть зарегистрированные случаи распространения коронавируса. Более того, мы понимаем, откуда он взялся: заболевшая женщина вернулась из Китая через Москву… Ехала в микроавтобусе из Москвы и именно таким образом все это произошло", – отметил он.
О том, что в оккупированной Горловке 12 человек заразились коронавирусом, сегодня заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Подконтрольное боевикам "министерство здравоохранения ДНР" эту информацию опровергло, пишет "Газета.ру".
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 13 марта общее число зараженных в мире достигло 135 тыс., количество жертв приблизилось к 5 тыс. человек.
В Украине по состоянию на 13 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла.
С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть границы для иностранцев на две недели.