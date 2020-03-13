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Коронавирус в Горловку завезла женщина, которая возвращалась из Китая через Москву – секретарь СНБО

По информации украинской разведки, на оккупированной территории Донецкой области зафиксировано 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

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Данилов сообщил, что на оккупированном Донбассе есть подтвержденные случаи заражения коронавирусом. Боевики "ДНР" опровергают эту информацию
Данилов сообщил, что на оккупированном Донбассе есть подтвержденные случаи заражения коронавирусом. Боевики "ДНР" опровергают эту информацию
Фото: president.gov.ua

Коронавирусную инфекцию в оккупированные районы Донецкой области завезла женщина, посещавшая Китай. Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", об этом на брифинге 13 марта заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Служба внешней разведки и другие наши подразделения имеют информацию, что на оккупированной территории уже есть зарегистрированные случаи распространения коронавируса. Более того, мы понимаем, откуда он взялся: заболевшая женщина вернулась из Китая через Москву… Ехала в микроавтобусе из Москвы и именно таким образом все это произошло", – отметил он.

О том, что в оккупированной Горловке 12 человек заразились коронавирусом, сегодня заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Подконтрольное боевикам "министерство здравоохранения ДНР" эту информацию опровергло, пишет "Газета.ру".

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 13 марта общее число зараженных в мире достигло 135 тыс., количество жертв приблизилось к 5 тыс. человек.

В Украине по состоянию на 13 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть границы для иностранцев на две недели.

Теги: Украина, Арсен Аваков, СНБО, Горловка, Служба внешней разведки, Алексей Данилов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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