Сотня украинцев застряла на границе с Италией, их не пускают словенские пограничники

12 марта автобус с сотней украинцев прибыл на словенско-итальянскую границу. Местные пограничники отказались пропускать их в Словению и призвали вернуться в Италию.

Украинцы отказываются возвращаться в Италию, так как у многих истекает срок пребывания в странах ЕС Фото: tsn.ua

На границе между Италией и Словенией застряли сто украинцев, которых не пускают словенские пограничники из-за вспышки коронавируса. Об этом сами украинцы рассказали ТСН.

По их словам, на словенско-итальянскую границу они прибыли вечером 12 марта. Местные пограничники измерили температуру только у водителя и приняли решение не пропускать автобусы и призвали их возвращаться в Италию. Однако большинство не захотело возвращаться, так как срок их пребывания в странах ЕС истекает и они рискуют получить депортацию.

Также вместе с украинскими на границе застряли и румынские автобусы, но без пассажиров.

Украинцы рассказали, что связывались с консулами МИД Украины в Италии, Словении и Австрии и те обещали им помочь. Также они находятся на связи с представителями автобусных перевозчиков, которые также работают над решением вопроса. В то же время словенская полиция пытается выгнать украинцев с паркинга на КПП и заставить вернуться назад в Италию.

Что делать, если подозреваете у себя коронавирус. Инструкция

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса SARS-CoV-2 пандемией.

11 марта Кабмин Украины ввел карантин в учебных заведениях страны и ограничил проведение массовых мероприятий, а также прекратил авиасообщение с Италией и закрыл 75% пунктов пропуска на границе.

По данным американского Института Джона Хопкинса, к 13 марта общее число зараженных достигло 135 тыс., количество жертв приблизилось к 5 тыс. человек.

В Украине по состоянию на 12 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом.