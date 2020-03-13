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14 марта, 2020
 
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Съемки второго сезона "Утреннего шоу" с Энистон остановили из-за коронавируса

Производство второго сезона сериала "Утреннее шоу" с американской актрисой Дженнифер Энистон остановили на две недели в связи с пандемией коронавируса.

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Энистон исполняет главную роль в проекте
Энистон исполняет главную роль в проекте
Фото jenniferaniston / Instagram

Американская стриминговая кинокомпания Apple и студия по производству сериалов Media Res приостановили производство второго сезона сериала "Утреннее шоу". Об этом сообщает Deadline.

Цель перерыва, который составит две недели, – предотвращение заражения коронавирусом съемочной группы.

Основатель и генеральный директор Media Res, Майкл Элленберг, сказал, что перерыв сделан для оценки ситуации и обеспечения безопасности людей, которые делают шоу.

Главные роли в сериале исполняют Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стив Карелл. Первый сезон проекта вышел на Apple TV+ в ноябре 2019 года.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса SARS-CoV-2 пандемией.

По данным американского Института Джона Хопкинса, к 13 марта общее число зараженных достигло 135 тыс., количество жертв приблизилось к 5 тыс. человек.

Теги: сериал, Дженнифер Энистон, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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