Во Львове разрешат собрания с общим количеством участников до 50 человек, но только если такие встречи будут касаться обеспечения жизнедеятельности города. Такие шаги предприняты в рамках борьбы с распространения коронавирусной инфекции.

Из-за распространения коронавирусной инфекции во Львове с 13 марта запретили все массовые мероприятия. Такое решение было принято на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"В случае острой необходимости, после отдельного решения штаба, может быть разрешено собрание до 50 человек, если оно касается обеспечения жизнедеятельности города", – рассказали в пресс-службе.

Запрет касается спортивных залов, библиотек, а также проведения семинаров, конференций, театральных представлений, уточнили в горсовете.

"Исключение – только для официальных структур, осуществляющих функционирование города, области в чрезвычайный период и по отдельному решению штаба, но не более 50 человек", – сказал мэр города Андрей Садовый.

Он также проинформировал, что из городского бюджета будут выделены дополнительные средства на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких. Издание Zaxid.net со ссылкой на заместительницу мэра Галину Сличную сообщило, что на эти цели выделят 40 млн грн.

Коронавирус нового типа вызывает инфекционное заболевание COVID‑19, одним из осложнений которого может быть развитие дыхательной недостаточности, в этом случае могут понадобиться аппараты ИВЛ.

"Мы прогнозируем, что нам их понадобится ориентировочно до 100 штук. Правда, проблемы есть с их наличием в Украине, с централизованной поставкой. Мы самостоятельно выходим на производителей, дистрибьюторов... Мы выделили дополнительные средства и на ремонтные работы в наших больницах, потому что нам надо быть готовыми, чтобы мест было с запасом", – рассказал Садовый.

Городские власти рекомендовали аптекам и продуктовым магазинам перейти на круглосуточный режим работы.

Во Львове с подозрением на коронавирус госпитализировали жителя области, который недавно вернулся из Италии.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 12 марта, коронавирусом инфицировано 125 048 человек в более чем 100 странах, 4613 человек скончались. Большинство смертей – 3173 – зафиксировано в Китае.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия (с более 200 участниками) и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля.

По состоянию на 13 марта в Украине подтверждены три случая заражения коронавирусом, одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась.